Guardiola: "Si fuera imprescindible, volvería, pero...

"Si fuera imprescindible, volvería, pero no es el caso", aseguró Pep Guardiola al recibir el trofeo de Mejor Entrenador de Fútbol 2021-22. Me marché y el club continuó ganando", añadió antes de admitir que "nada es comparable al Barcelona. Si tenemos que reencontrarnos, lo haremos pero de una forma natural y ahora toca otra gente".

"Ahora está el desencanto de la Champions, pero si analizamos los partidos, en Múnich se tenía que haber ganado al Bayern y ante el Inter se cayó en el último momento", subrayó Guardiola, quien se mostró positivo hacia el futuro que le aguarda al FC Barcelona: "La junta directiva ha hecho un esfuerzo porque existe una plantilla extraordinaria y me sabe mal que no estén, pero prefiero no cruzarme con ellos".

El técnico del Manchester City y exentrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola, fue elegido como el Mejor Entrenador de Fútbol por quinta vez en la 10ª Gala de las Estrellas del Futbol Català 2021-22 que se celebra esta en la Antigua Fábrica de la Estrella Damm en Barcelona y es organizada por la Federación Catalana de Futbol (FCF).

En la Gala también fueron premiados como Mejor Jugador de Fútbol el ex azulgrana y actual defensor del Chelsea Marc Cucurella y como Mejor Jugadora de Fútbol la blaugrana Alexia Putellas por cuarta vez, a la que además añadió por quinta vez el Premio de Máxima Goleadora, por sus 18 goles (antes de su lesión). El Premio Máximo Goleador fue otorgado a otro ex azulgrana, el delantero del Udinese Gerard Deulofeu.