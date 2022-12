El DT de Paises Bajos salió al cruce contra Di María

En la conferencia de prensa previa al duelo de cuartos de final entre Argentina vs Países Bajos, Louis Van Gaal habló de los dichos de Di María de años anteriores, donde el jugador expresó que “Fue el pero DT de su Carrera”: “Por lo general, es al revés. Creo que eso es muy malo” dijo el DT Neerlandés.

El paso de Di María no fue bueno por el Manchester United, además de no estar cómodo en el país inglés, tampoco estuvo en sintonía con el entrenador Neerlandés, que a veces le pedía cosas, que al estilo de juego de él, no iban de la mano. Esto, sumando otras cosas, hizo que “fideo” lo rotule como el peor DT de su carrera.

El DT de Países Bajos, rival de Argentina en Cuartos de final este viernes 16hs, respondió sus críticas: “No me gustó que me haya tildado como el peor DT de su carrera. Es uno de los pocos que lo ha dicho y es una lástima. Pero a veces el entrenador debe tomar decisiones que no siempre terminan bien”, manifestó Van Gaal.

Luego agregó “Ángel Di María es un muy buen futbolista, que jugaba en Manchester en ese momento y tuvo muchos problemas en su vida privada. Luego lo asaltaron. Eso también influyó en su forma en ese año".

Ya palpitando el duelo del viernes, no dio el equipo titular, e hizo hincapié en el público “el entorno va a ser un factor importante. Creo que mis jugadores son suficientemente profesionales para lidiar con el entorno y por supuesto no será fácil porque estamos hablando de 40 mil argentinos”

Por otro lado, Memphis Depay recordó la semifinal del 2014 que quedó en manos de Argentina en Brasil: “Estamos hablando de grandes nombres y grandes países. Personalmente tengo muchas ganas de quitarme este sabor agridulce del 2014?.

Los cuartos de final se abren este viernes con doble presentación sudamericana; a las 12 del mediodía, Brasil se medirá con Croacia, mientras que a las 16hs será el turno de Argentina frente a Países Bajos, buscando un lugar en semifinales.