Cristiano Ronaldo amenazó con irse de la Copa

Se ofuscó Cristiano por no ser titular ante Suiza. ¿Amenazó con ir del Mundial?.

Cristiano Ronaldo, la estrella de Portugal, amenazó con irse de la concentración de su seleccionado y abandonar el Mundial de Qatar 2022 cuando se enteró que no sería titular ante Suiza en el partido de los octavos de final, según lo reveló este jueves la prensa lusitana.



En ese contexto, la portada de Récord tituló "Ronado amenazó con irse" al enterarse que el entrenador Fernando Santos había decidido no incluirlo como titular ante Suiza, en la goleada que los portugueses le propinaron por 6-1 en los octavos de final el martes pasado. Según la prensa portuguesa, el crack montó en cólera cuando le dijeron que sería suplente en el partido ante los suizos y mantuvo una discusión acalorada con el técnico.



En ese intercambio de opiniones "CR7" amenazó con irse del Mundial al tener que ubicarse en el banco de suplentes, siendo reemplazado por Gonzalo Ramos, quien finalmente hizo tres goles y fue la gran figura del partido. Cristiano consideró que Fernando Santos había cedido ante la opinión pública, porque el 70% de los hinchas lo quería como suplente, según una encuesta de A Bola, el principal diario deportivo portugués.



Algunos mensajes de su pareja, la argentina Georgina Rodríguez, y de sus familiares, denotaban que nadie había quedado satisfecho con la decisión de Santos de mandar al banco a Cristiano y que la relación con el director técnico quedó muy deteriorada. Por eso Cristiano no se entrenó al día siguiente del triunfo sobre Suiza con los suplentes y prefirió quedarse en el gimnasio para hacer tareas regenerativas con los que habían sido titulares.



Portugal jugará su próximo partido el sábado ante Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo y la expectativa pasa por si el entrenador Fernando Santos le devolverá la titularidad a "CR7" o lo volverá a mandar al banco de suplentes.