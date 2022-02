Djokovic: "Mi cuerpo es más importante que cualquier título”

El tenista Novak Djokovic, que fue deportado de Australia en enero por no estar vacunado contra el COVID-19, dijo este martes que estaría dispuesto a sacrificar grandes torneos antes que ser obligado a vacunarse, pero ha rechazado que se le asocie con el movimiento antivacunas.

En una entrevista con la cadena británica BBC, el serbio afirmó que respalda el derecho de una persona a elegir y que siempre fue defensor del bienestar y de la nutrición.

Al ser preguntado si sacrificaría torneos como el de Wimbledon o Roland Garros, el tenista contestó: “Sí, ese el precio que estoy dispuesto a pagar”.

Con estas declaraciones se despejan los rumores que afirmaban que el tenista habría decido vacunarse contra el coronavirus, luego de haber sido deportado de Australia.

“No estoy en contra de la vacunación, pero mi cuerpo es más importante que cualquier titulo. Yo defiendo la libertad de ponerme lo que quiera en mi cuerpo”, dejó en claro el número uno.

Por su parte, no fue concluyente sobre su elección de inocularse. Dijo que estaba “manteniendo la mente abierta” sobre la posibilidad de vacunarse en el futuro porque “todos estamos tratando de encontrar colectivamente la mejor solución posible para terminar con el Covid”.

La mejor raqueta del circuito ATP también dio detalles de cómo atravesó la situación que terminó con su deportación de Australia en la previa al comienzo del primer Grand Slam de la temporada.

“Estaba realmente triste y decepcionado por la forma en que todo terminó para mí en Australia”, dijo. “No fue fácil”, agregó el tenista serbio.

Acto seguido, aclaró que la falla en su declaración en el arribo al país de Oceanía no fue a propósito. “Absolutamente, el error de declaración de visa no se cometió deliberadamente”, explicó Djokovic. “Fue aceptado y confirmado por el Tribunal Federal y el propio ministro en el Ministerio de Inmigración de Australia”.

“Entonces, en realidad, lo que la gente probablemente no sabe es que no fui deportado de Australia porque no estaba vacunado, o que rompí alguna regla o que cometí un error en la declaración de mi visa. Todo eso fue aprobado. y validado por el Tribunal Federal de Australia y el Ministro de Inmigración”, continúo en su defensa luego de que no le permitieron ingresar a territorio australiano.

“La razón por la que fui deportado de Australia fue porque el Ministro de Inmigración usó su discreción para cancelar mi visa debido a su percepción de que podría crear un sentimiento antivacunas en el país o en la ciudad, con lo que no estoy de acuerdo”, concluyó.

Adiós al liderato mundial

La postura de Djokovic lo aleja definitivamente de los dos primeros Masters 1.000 de Indian Wells y Miami que se disputarán a partir del 10 de marzo en Estados Unidos, un país que exige la pauta completa de vacunación.

De esta forma es cuestión de tiempo que ceda el cetro ATP en favor de Daniil Medvedev, que tendrá la primera ocasión de pasarle la próxima semana en caso de adjudicarse el título en Acapulco.

Novak, por su parte, empezará ya en marzo a prepararse para la gira europea de polvo de ladrillo.

Ahora mismo, según los protocolos del Gobierno francés, sí podría participar en Montecarlo (10 al 17), la primera cita del calendario de abril, porque habrán pasados menos de cuatro meses de su positivo por coronavirus fechado el 16 de diciembre.

Sin embargo, hoy no podría participar en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada que se inicia el 22 de mayo en París y donde defiende la corona de campeón.