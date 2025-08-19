¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 19 de Agosto
Nieve y viento: cómo estará el miércoles en la provincia de Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional informó el pronóstico del tiempo para distintas localidades.

Por Nicolás Alvarez
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 22:46
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para el miércoles 20 de agosto una jornada variable en la provincia de Neuquén, con nevadas en zonas cordilleranas, ráfagas intensas en el centro y temperaturas frescas en el norte y en la capital.

Neuquén Capital: nubes y ráfagas del sur

En Neuquén Capital se prevé una madrugada mayormente nublada con 10 grados y viento del sur de hasta 50 km/h. Por la mañana el cielo se presentará algo nublado, con una mínima de 8 grados y ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 59 km/h. Durante la tarde la temperatura ascenderá a 15 grados con cielo algo nublado, mientras que hacia la noche se espera un descenso a 12 grados y viento leve del sudoeste.

Zapala: amplitud térmica y viento

Zapala tendrá una madrugada nublada con 4 grados y ráfagas de hasta 59 km/h del sudoeste. La mañana será más fría, con 1 grado y viento del oeste. Hacia la tarde se espera un ascenso hasta los 14 grados con cielo parcialmente nublado, y la noche cerrará con 7 grados y nubosidad en aumento.

San Martín de los Andes: nevadas durante toda la jornada

En San Martín de los Andes se anuncian nevadas persistentes. La madrugada comenzará con 0 grados y viento del sudoeste. Durante la mañana la mínima será de -1 grado con nevadas y ráfagas de hasta 50 km/h. En la tarde se prevén lluvias y nevadas con una máxima de 3 grados, y hacia la noche continuará la precipitación nívea con 0 grados.

Chos Malal: cielo nublado y ráfagas del oeste

Chos Malal tendrá una madrugada mayormente nublada con 5 grados y ráfagas del sudoeste. Por la mañana la mínima será de 3 grados con cielo parcialmente nublado y viento del oeste. La tarde alcanzará los 13 grados, con nubosidad variable y viento moderado. Por la noche se espera un descenso a 8 grados y persistencia de nubosidad.

