Nieve y viento: cómo estará el miércoles en la provincia de Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para el miércoles 20 de agosto una jornada variable en la provincia de Neuquén, con nevadas en zonas cordilleranas, ráfagas intensas en el centro y temperaturas frescas en el norte y en la capital.

Neuquén Capital: nubes y ráfagas del sur

En Neuquén Capital se prevé una madrugada mayormente nublada con 10 grados y viento del sur de hasta 50 km/h. Por la mañana el cielo se presentará algo nublado, con una mínima de 8 grados y ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 59 km/h. Durante la tarde la temperatura ascenderá a 15 grados con cielo algo nublado, mientras que hacia la noche se espera un descenso a 12 grados y viento leve del sudoeste.

Zapala: amplitud térmica y viento

Zapala tendrá una madrugada nublada con 4 grados y ráfagas de hasta 59 km/h del sudoeste. La mañana será más fría, con 1 grado y viento del oeste. Hacia la tarde se espera un ascenso hasta los 14 grados con cielo parcialmente nublado, y la noche cerrará con 7 grados y nubosidad en aumento.

San Martín de los Andes: nevadas durante toda la jornada

En San Martín de los Andes se anuncian nevadas persistentes. La madrugada comenzará con 0 grados y viento del sudoeste. Durante la mañana la mínima será de -1 grado con nevadas y ráfagas de hasta 50 km/h. En la tarde se prevén lluvias y nevadas con una máxima de 3 grados, y hacia la noche continuará la precipitación nívea con 0 grados.

Chos Malal: cielo nublado y ráfagas del oeste

Chos Malal tendrá una madrugada mayormente nublada con 5 grados y ráfagas del sudoeste. Por la mañana la mínima será de 3 grados con cielo parcialmente nublado y viento del oeste. La tarde alcanzará los 13 grados, con nubosidad variable y viento moderado. Por la noche se espera un descenso a 8 grados y persistencia de nubosidad.