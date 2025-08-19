Con lluvia de expulsados y polémicas, Huracán cayó ante Once Caldas y quedó eliminado

En el comienzo de la definición de los octavos de final de la Copa Sudamericana, ya se conoce al primer argentino eliminado: Huracán cayó por 3 a 1 ante Once Caldas en Parque Patricios y quedó afuera de la competencia por un global de 4-1. Matko Miljevic había adelantado al Globo, pero Dayro Moreno y Michael Barrios, que fueron una pesadilla para el elenco argentino, marcaron los tantos del elenco colombiano, que le otorgaron el pase a cuartos.

El partido, debajo de un diluvio incesante, tuvo un comienzo interesante, a causa de que tanto Huracán como Once Caldas llegaron a la apertura del marcador pero ninguno de los dos goles valieron por fuera de juego de los autores: Luciano Giménez y Dayro Moreno.

James Aguirre fue protagonista a los 28 minutos del primer tiempo, a causa de que le sacó un clave cabezazo a Juan Bisanz. Paso a paso en el compromiso, el golero de Once Caldas fue vital para sostener la ventaja del visitante en Parque Patricios.

Sin embargo, Juan Bisanz ratificó su buen inicio de partido y, pocos minutos después, recibió una infracción dentro del área que concluyó en penal. El tiro desde los 12 pasos fue tarea para Matko Miljevic, que lo canjeó por el 1 a 0.

Pese a que el Globo consiguió el tanto que deseaba, cuando el juego se reanudó fue el momento de uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol colombiano: Dayro Moreno. Michael Barrios realizó una exquisitez y habilitó al atacante de 39 años, que de cabeza clavó el 1 a 1.

Como si el empate fuera poco para Huracán, Juan Bisanz tiró por la borda todo lo bueno que había hecho y se fue expulsado a los pocos instantes del empate que consiguió Once Caldas. El de Parque Patricios terminó la primera parte en el escenario que menos quería, 2 a 1 abajo en el global y con un hombre menos.

En el complemento, Huracán salió con más empuje que juego abajo de la lluvia para conseguir el tanto de la paridad en la serie. Pese a eso, Once Caldas realizó un inteligente planteo, se replegó en el fondo para aguantar la ventaja y se apoyó en James Aguirre, una de las figuras de la tarde/noche en el Tomás Adolfo Ducó.

Además, el equipo de Colombia tomó nota de la actitud desesperada del Globo y dañó de contragolpe: Michael Barrios, autor de la asistencia del gol de Dayro Moreno, selló el 2 a 1 para Once Caldas y el 3 a 1 en el global.

En el minuto 68, Paulo Cesar Zanovelli da Silva recibió el llamado del VAR por una gresca grupal con varios jugadores comprometidos y, después de más de cinco minutos de revisión y muchas confusiones, solo expulsó a Matko Miljevic.

Ya con nueve jugadores, Huracán se regaló, y Dayro Moreno tomó nota: el artillero de 39 años logró su doblete y el 3 a 1 para Once Caldas en Parque Patricios.

Huracán comenzó bien, pero luego del empate de Dayro Moreno perdió la cabeza y jamás volvió a estar en el partido. El Globo quedó eliminado con justicia de la Copa Sudamericana ante Once Caldas, que se metió en cuartos de final y jugará ante el ganador de Independiente del Valle y Mushuc Runa.