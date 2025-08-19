Se definen los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores de América y, tras el 0-0 en la ida, Vélez venció 2-0 a Fortaleza en el José Amalfitani y es el primer argentino clasificado. El Fortín resolvió la historia en el primer tiempo con los goles de Maher Carrizo y Tomás Galván y se metió entre los ocho mejores de la competición.

El duelo quedó definido en los primeros 45 minutos, donde un buen arranque del equipo de Guillermo Barros Schelotto terminó marcando el desenlace de la serie. Después de una primera llegada donde el arquero Helton Leite tuvo que intervenir para evitar, llegó la apertura del marcador por intermedio de Carrizo, un habituado a desequilibrar con los pies que esta vez le puso la cabeza a un centro de Elías Gómez para el 1-0. El público fortinero deliró bajo la lluvia y más contento iba a estar a los 28 minutos, cuando Jano Gordon anticipó a Deyverson y habilitó a Galván para que el volante aumente la ventaja.

El festejo de Carrizo con los hinchas bajo la lluvia. Hoy Liniers vivió una alegre noche copera. (Foto: X @Velez)

La segunda parte fue más equilibrada e incluso Fortaleza tuvo chances importantes para el descuento en los pies de Lucca Prior, pero apareció un guiño de la fortuna para el local y el tiro del volante brasileño dio en el travesaño, evitando un final con sufrimiento. Ya sobre los últimos veinte minutos, aquel empuje del Tricolor de Aço menguó y Vélez se fue aferrando de a poco a un triunfo que lo coloca entre los mejores ocho de la Copa Libertadores.

Vélez 2-0 Fortaleza, los goles

A los siete minutos de juego, el conjunto de Liniers encontró la apertura del marcador mediante Maher Carrizo. Tras un despeje de la defensa visitante, Elías Gómez tomó la pelota y sacó un centro de zurda que le cayó en la cabeza al juvenil extremo, que la colocó sobre el palo derecho de Helton Leite estableciendo el 1-0.

Cerca de la media hora de juego, un error en la salida de Fortaleza fue capitalizado por el Fortín para ponerse 2-0. Jano Gordon anticipó un mal pase y rápidamente encontró a Tomás Galván, que recibió dentro del área y sacó un remate cruzado que se transformó en un nuevo gol que acercaba un poco más a los de Barros Schelotto a cuartos.

Formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quiros, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Tomás Galván; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison; Lucca Prior, Marinho, Breno Lopes; Deyverson. DT: Renato Paiva.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

VAR: Heider Castro (COL)

La previa

El Fortín se trajo un empate sin goles de Brasil la semana anterior, y aunque define la serie de local, está obligado a aumentar su efectividad goleadora, algo que viene siendo un problema para los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto. Para este juego, el entrenador podrá contar nuevamente con Emanuel Mammana, recuperado de una contractura en el isquiotibial, y concentró al capitán Agustín Bouzat, que evolucionó favorablemente de un desgarro y podría tener minutos desde el banco.

Bouzat vuelve a concentrar tras superar una lesión muscular.

Por su parte, Fortaleza llega con un flojo andar en el Brasileirao, y acumula apenas un triunfo en los últimos 16 partidos por todas las competencias. En su última presentación cayó 2-1 ante el Fluminense y quedó en el puesto 19 del Brasileirao. Para este cotejo, el entrenador Renato Paiva llega sin dos jugadores claves: Matheus Rossetto, expulsado en la ida, y el capitán Benjamín Kuscevic, lesionado en los primeros minutos ante el conjunto argentino en el Arena Castelão.