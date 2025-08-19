La camiseta de Boca de 1981 fue elegida como la mejor de la historia del fútbol

La revista española Panenka organizó una encuesta en la que más de 100 mil personas votaron entre 150 modelos de camisetas de clubes y selecciones de todo el mundo. De entre todas ellas, la que resultó ganadora fue la casaca de Boca Juniors del año 1981 diseñada por Adidas, que la vistió, entre otros, Diego Armando Maradona.

"El aficionado al fútbol reconocería una camiseta de Boca a un kilómetro de distancia y con los ojos vendados. Nos quedamos con esta.", escribió la revista. Se trata de un modelo que tiene las iniciales del club de La Ribera dentro de estrellas pequeñas, a la izquierda, acompañadas por el logo de la marca a la derecha, todo en el frente.

Cabe aclarar que el Xeneize sacó una edición de aquel diseño en el año 2021 luego del regreso de Adidas a la institución boquense. La vestimenta quedó en la historia y marcó un antes y un después en la rica historia del elenco azul y oro, además de lo que esos colores representaron a lo largo de los años.

También hay que destacar que la de Boca le ganó a diseños como la de Alemania Federal en el Mundial de 1990, Brasil de 1998, Fiorentina de Italia del 98, Estados Unidos y Nigeria de 1994, La Máquina de River Plate de 1949, Inter de Milan 98 y 99 o América de México 82 y 88.