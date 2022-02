Un gigante europeo tiene en la mira a una figura de River

Otra vez en el Viejo Continente se empieza a hablar de los chicos de River, aunque a esta altura la información ya pisa fuerte. Es que, según los medios españoles, Real Madrid puso la mira en Enzo Fernández, quien estuvo a préstamo en Defensa y Justicia y hoy es clave en el funcionamiento del equipo de Marcelo Gallardo.

Real Madrid está buscando una figura joven para renovar su plantilla, en la que hoy figuran Toni Kroos, Luka Modric y Casemiro con una edad avanzada. El dato a tener en cuenta es que Florentino Pérez tiene la opción de Federico Valverde -se había ganado un lugar, pero hoy no juega como titular- y hace poco contrató a Eduardo Camavinga.

¿Cuál es el trasfondo del interés del conjunto merengue por Fernández? José Sánchez es la mano derecha de Florentino, director general del club, y fue el encargado de traer al Madrid a varias de sus actuales figuras como Kross, Eden Hazard, Thibaut Courtois y Casemiro, entre otros

Y ahora quiere presentarle al presidente de Real Madrid un informe con las características de Fernández, quien tiene una cláusula de 20 millones de euros y a fines del 2021 renovó su contrato hasta el 31 de diciembre del 2025, para poder ficharlo en los próximos mercados.

Esto significa que el volante de 21 años y con algunas convocatorias a la Selección Argentina podría seguir el camino de Julián Álvarez, recientemente fichado por Manchester City, si es que aparece alguna oferta concreta. En River tienen claro que Fernández y Santiago Simon serán las próximas dos grandes ventas a las principales potencias del mundo, pero también es cierto que esto es apenas una intención.

"No tiene sentido dejarse llevar por versiones, menos ahora que el jugador está enfocado en su club y en seguir creciendo en su desarrollo como futbolista. Meter esto ahora no sirve de nada, tal vez sí sea un jugador que tiene un potencial a seguir desarrollando y va a seguir despertando el interés, claramente, eso lo sé. Pero no hay que dejarse llevar por las versiones con el cierre del mercado de afuera", opinó Gallardo en conferencia de prensa.