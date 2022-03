Nadal sufrió una dolorosa lesión y será baja por semanas

El tenista español Rafael Nadal sufrió una fisura por estrés del tercer arco costal izquierdo, producido el pasado sábado en el partido de semifinales de Indian Wells contra su compatriota Carlos Alcaraz. Será baja en el circuito ATP por entre cuatro y seis semanas. "Estoy triste y hundido", declaró este martes la Fiera al conocer el diagnóstico de su lesión.

Nadal venía invicto en el 2022 y buscaba su cuarto título del año, pero en el camino se encontró con Taylor Fritz: el estadounidense lo venció 6-3 y 7-6 (5) y alzó trofeo del Masters 1000 de Indian Wells. Lo preocupante fue lo que declaró post partido, el cual disputó ya con una costilla fisurada: "Lo único que puedo decir es que me cuesta respirar. Cuando intento respirar, es doloroso y es muy incómodo. Cuando respiro, cuando me muevo, es como una aguja todo el tiempo aquí dentro (señalándose el pecho). Me mareo un poco porque es doloroso".

Luego de realizarse estudios este martes en Barcelona, se confirmó la noticia de la fisura costal. "No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo", expresó el tenista de 35 años en un comunicado.

La lesión supone un revés importante para el número 3 del ranking ATP, que en las próximas semanas iba a preparar la temporada en polvo de ladrillo para afrontar los torneos de Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y el Roland Garros. Los dos primeros campeonatos se los perderá, mientras que aún es una incógnita su presencia en la capital española. El Grand Slam parisino comienza en dos meses.