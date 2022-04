Argentina debutará ante el débil Arabia Saudita

La espera terminó, se conocen los grupos para el mundial de Qatar que tendrá a Argentina en la zona C junto a Arabia Saudita, México y Polonia. Rivales inéditos para la celeste y blanca que verá acción en el segundo día de competencia. En el caso de pasar, puede venir nuevamente Francia.

Zonas bien competitivas, algunas más fuertes que otras, pero con rivales muy jugables para los equipos sudamericanos. A la espera de que pasará con Perú, que en caso de meterse en el mundial, le tocará bailar pelearla de atrás.

Argentina está en el grupo C, con rivales inéditos en pasadas ediciones en la primera rueda. Debutará ante Arabia Saudita que terminó primero en su zona de eliminatorias de Asia. Luego vendrá el México del "tata" Martino, cuestionado por su juego pero avalado por los números. Y cerrará contra Polonia del "The Best' Robert Lewandowski.

El debut iría el martes 22 a las 16hs en Lusail Stadium, luego se medirá contra México a las 10 de la mañana del 26 de noviembre en Education city, y cerrará el miércoles 30 frente a los polacos 16hs.

El mundial se abrirá con presencia sudamericana, Ecuador jugará el partido inaugural contra el local Qatar, en una zona A que también tiene al campeón de África Senegal, y a los Países Bajos. Brasil integra el G, y tiene por delante a Serbia, Suiza y Camerún. En el caso de Uruguay, abrirá su participación en el H frente a Corea Del Sur, luego ante el Portugal de Cristiano Ronaldo, y cierra con Ghana.

El "Grupo de la muerte" es el E, donde están España y Alemania, más Japón y el ganador de Costa Rica vs Nueva Zelanda. Si Perú gana el repechaje, le tocará volver a compartir zona con el campeón del mundo Francia, Dinamarca y Túnez.

El resto: Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, repechaje de Europa. El F; Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.

En el caso de que Argentina logre la clasificación, su cruce de octavos de final será ante los clasificados, primero o segundo, del Grupo D, donde está el actual campeón defensor, los daneses, posiblemente Perú, y Túnez. Un hipotético cruce con Brasil sería recién en Semifinales.