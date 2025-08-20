Garnacho, complicado: mientras espera al Chelsea, quedó fuera de la última prelista de Scaloni

A exactamente 296 días para el inicio del Mundial 2026, Alejandro Garnacho se quedó nuevamente afuera de una lista de la Selección Argentina. El extremo, que parecía encabezar el recambio de Lionel Scaloni pensando en la próxima Copa del Mundo, no está en la última prelista de convocados para jugar frente a Venezuela y Ecuador. Mientras sigue borrado por Manchester United, que busca venderlo, el argentino rechazó contactos del Bayern Múnich porque su deseo es llegar al Chelsea antes del cierre del mercado de pases.

Debido a estar excluido y sin ver minutos, Scaloni dejó fuera nuevamente al nacido en España, que atraviesa un presente complicado tanto personal como futbolístico. Tras un conflicto con el entrenador Rúben Amorim a fin de temporada, el United decidió incluirlo entre sus futbolistas prescindibles. Como su deseo es continuar en la Premier League, hasta ahora no pudo lograrse su salida de los Red Devils. Tras rechazar ofertas de Napoli, Bayer Leverkusen y, más recientemente, un sondeo del Bayern, el Bichito aguarda que se concrete su pase a Chelsea.

Garnacho espera al Chelsea y, mientras, pierde continuidad y chances en la Selección.

¿Qué pasa con los Blues? Si bien la intención es incorporar al argentino y empezaron las charlas con Manchester United, la situación se dilata porque el club londinense debe darle salida a por lo menos dos hombres de ataque para poder contratarlo. El senegalés Nico Jackson y el francés Christopher Nkunku están activamente buscando nuevo club, sin embargo hasta que sus transferencias no se concreten, Garnacho no se mudará a Chelsea en este mercado.

En cuanto a su recorrido en Argentina, son apenas 8 los partidos que Garnacho disputó con la camiseta nacional. Su último encuentro, en noviembre de 2024, fue ingresando como suplente en la derrota 2-1 ante Paraguay por Eliminatorias. En esos encuentros, acumuló una asistencia y no convirtió goles. Además, fue parte del plantel que ganó la Copa América 2024 en Estados Unidos.

Sorpresas en la prelista de Scaloni

El entrenador oriundo de Pujato incluyó en la última citación a futbolistas como José Manuel López y Alan Varela. Además, jugadores como Nico Paz, Franco Mastantuono y Claudio Echeverri continúan dentro del radar de la Selección y podrían complicar más todavía una posible presencia de Garnacho en el Mundial 2026. Sin participación en partidos y con la latente incertidumbre sobre su futuro, el extremo dejó escapar una nueva oportunidad para vestir la camiseta albiceleste en las Eliminatorias.