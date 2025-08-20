Agostina Hein, la nadadora que hizo historia y es el gran futuro de la Argentina

Con apenas 17 años, Agostina Hein se convirtió en la gran figura argentina de los Juegos Panamericanos Junior disputados en Asunción, Paraguay. La nadadora bonaerense firmó una actuación memorable: ganó ocho medallas, tres de oro, cuatro de plata y una de bronce y dejó en lo más alto a la natación nacional, confirmando que es una de las grandes promesas del deporte argentino.

Nacida en Campana el 24 de abril de 2008, Agostina empezó a nadar a los siete años en el club Ciudad y rápidamente se destacó. Luego pasó a Independiente de Zárate, donde conoció a Sebastián Montero, el entrenador que la acompaña hasta hoy. “Yo la vi competir en torneos de la Federación y supe que tenía un enorme potencial”, contó Montero.

El camino no fue sencillo: debió cambiar su vida escolar para poder dedicarse de lleno a los entrenamientos. Eligió estudiar a distancia en el sistema educativo del Ejército Argentino, como ya habían hecho otros atletas de elite. “El deporte te da alegrías, pero también sacrificios. Tenía dobles turnos desde las cinco de la mañana y no podía seguir el ritmo del aula”, confesó.

Su progresión fue meteórica. En 2022 obtuvo una medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Asunción en la posta 4x200 metros libres. En 2023, logró el bronce en los 800 libres del Mundial Junior de Israel y fue ternada a los Premios Olimpia de Plata. Al año siguiente, en 2024, rompió el récord nacional en los 100 mariposa y clasificó a los Juegos Olímpicos de París, donde fue la atleta más joven de la delegación argentina. Allí cumplió un sueño: competir cerca de su ídola Katie Ledecky. “Cuando volví, me tatué los aros olímpicos en el hombro”, contó emocionada.

En Asunción, su crecimiento alcanzó un punto máximo. Fue la gran ganadora argentina de los Panamericanos Junior, liderando al país en el medallero. Y unos días después, en el Mundial Junior de Rumania, volvió a sorprender al mundo al consagrarse campeona en los 400 metros combinados con récord incluido: 4:34.34 minutos, mejorando el tiempo histórico de Georgina Bardach en Atenas 2004.

Agostina Hein es hoy la esperanza más sólida de la natación argentina. A sus 17 años, combina humildad, sacrificio y talento, y ya piensa en sus próximos desafíos: “Siempre soñé con triunfar en la natación, pero todavía no lo dimensiono. Lo importante es seguir creciendo y disfrutando cada competencia”.