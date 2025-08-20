Qué producto usan para envenenar perros en Zapala y cuáles son las calles donde más casos hubo

La matanza de perros a través de cebos envenenados sigue generando inquietud entre los vecinos de Zapala, que continúan demandando la intervención de las autoridades para frenar las muertes.

“Hemos dejado el tema en manos de la Justicia. Hicimos la denuncia hace alrededor de un mes, porque esto nos excede. Creemos que es deliberado lo que está ocurriendo, que alguien busca exterminar a los perros no sabemos con qué motivación. E identificamos algunos de los barrios en los que más animales muertos aparecieron” dijo Juan Pablo Young, el secretario de ambiente y desarrollo sustentable, en diálogo con AM550.

Esas barriadas en las que se registraron mayor cantidad de casos son el sector conocido como el del bajo, y las calles Olascoaga y General Roca, entre otras.

Por otra parte consideran que se está utilizando algún tipo de insecticida para envenenarlos. “Como veterinario sospecho que usan órganos fosforados, que son los que están presentes en cualquier ‘matayuyo’ de uso domiciliario o doméstico” explicó Young.

Múltiples muertes por envenenamiento

Cabe recordar que la localidad está en alerta por la aparición de perros presuntamente envenenados, que fueron vistos en distintos puntos, afectados por algún tipo de tóxico que les habrían arrojado disimulado en trozos de carne.

“La mayoría de los perritos que murieron tenían dueño, aunque también envenenaron a muchos callejeros. El mío tiraba espuma por la boca, se movía como si convulsionara y luego se escapó. Lo busqué desesperada, y al otro día un vecino me dijo que lo encontró muerto” fue el crudo testimonio de una de las vecinas, cuyo animal de compañía se convirtió en una de las víctimas.

