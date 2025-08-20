Qué dijo la Federación Neuquina de Box por las acusaciones del entrenador de Panguilef

El boxeo neuquino sigue con sus internas que quedaron al descubierto luego de la derrota de Panguilef el pasado sábado por el título Argentino. El entrenador del púgil neuquino apuntó a la federación provincial por a falta de veladas y el trato de su presidente Omar Tapia, quien salió a responderle acusándolos de mentiroso; “Si me echa la culpa a mí de que perdió, Es muy descerebrado”.

El aire quedó tenso luego del esquivo paso de Raúl Panguilef por la Federación Argentina de Boxeo. Desde el entorno del boxeador neuquino reconocieron los motivos de la derrota, pero también dejaron un fuerte mensaje contra la Federación Neuquina, acusados de no hacer veladas de boxeo profesional para lograr un mejor desarrollo a la hora de afrontar grandes citas como lo fue el título argentino.

Ante esto, Omar Tapia, presidente de la Federación Neuquina, que también integra la FAB, salió a responderle al entrenador y aclarar algunos puntos por lo que fue acusado. “No los quiero llamar mentirosos para no quedar mal” dijo en Grito Sagrado, agregando además que el no saludo al púgil provincial no fue intencionado, sino que “El Reglamento Argentino de Boxeo exige que yo como autoridad no pueda hablar con nadie una hora antes y dos horas después”

Por otro lado, cargó con el nivel de las peleas que tuvo “Pangui” en la previa al título argentino, “Si me traes un pibe que hace 10 años que no gana una pelea y me decís “Garantía de buen espectáculo” entonces que tengo que decir yo” agregando que “A Raúl le faltaba un poco más, un fogueo más con boxeadores más estabilizados”.

La nueva directiva de la FNB está hace 9 meses al mando

Previamente, Acuña había expresado que “acá en Neuquén se murió el boxeo. En Buenos Aires nos cruzamos al presidente de la federación neuquina en la FAB y no nos saludó, teníamos pánico hasta que nos ponga de jurado porque no podía jugar en contra” apuntó Acuña ante el mandatario del ente madre del boxeo de Neuquén, quien tomó la FNB a fines del 2024. Agregó que “hacíamos boxeo una vez al mes y ahora tenemos que buscar posibilidades en otro lado. Tenemos el apoyo económico, pero tenemos una federación enemiga de los boxeadores, que no gestiona boxeo. Tenían la chance y no se acercó nadie, no nos dieron una mano”.

Ante esto, Tapia también salió a aclarar el gran problema que tiene la provincia a la hora de organizar veladas boxísticas profesionales en Neuquén, “La Federación neuquina tiene la obligación de hacer boxeo amateur, el boxeo profesional lo tiene que hacer promotores, si ellos no hacen boxeo, que no me echen la culpa a mí”, agregando además que el rumor de que se cobra 2 millones por hacer una velada es totalmente mentira. “Lo único que hicieron es mentir y querer ensuciar a la federación. Los promotores están hablando pavadas”.

Sobre esto, MejorInformado.com, pudo averiguar con diferentes promotores que los valores son elevados, provocando que sea muy difícil encarar un festival ya que gran porcentaje de lo recaudado queda en la federación, sumando gastos de personal.

Cabe resaltar que la gestión de Omar Tapia como presidente de la casa madre del boxeo provincial inició hace 9 meses, “Hoy tenemos la Federación totalmente saneada” luego de una transición donde manifestó que no tenía nada, “se llevaron el ring, guantes y cabezales, No tenemos registros ni de los campeones provinciales” dijo.

Por lo pronto, la FNB recibió en la última entrega de aportes, una suma considerable que será destinada a la compra de elementos para llevar adelante un festival.