Cristiano Ronaldo, con pie y medio afuera del United

El presente de Cristiano Ronaldo en Manchester United está lejos del que imaginó cuando dejó la Juventus para regresar a Inglaterra a mediados del 2021. Aún falta bastante para el final de la temporada, pero su equipo ya quedó afuera de toda pelea por los títulos: luego de 12 años, por primera vez CR7 no levantará un trofeo en una temporada. Y para colmo, parece que podría no seguir en los Red Devils.

Manchester United no se encuentra en un gran momento deportivo, es por eso que la urgencia por un técnico es muy alta. Si bien actualmente en el banco se encuentra Ralf Rangnick, la realidad es que estará hasta final temporada para luego continuar como Director Deportivo del club. Y tanto desde Inglaterra como Países Bajos, señalan a Erik ten Hag, entrenador del Ajax, como su casi confirmado sucesor.

De ser nombrado en junio como nuevo DT del Manchester United, Ten Hag no tendría en cuenta a Cristiano Ronaldo. Así informan desde Europa: el neerlandés le dijo a la dirigencia que puede vender al delantero portugués. El Daily Star dice que, por su estilo de juego, CR7 "no encaja" en el esquema del DT.

El “Bicho” tiene posibilidades de extender su vínculo en Manchester por un año más, aunque está barajando cuál será su mejor futuro teniendo en cuenta que no congenió con algunos compañeros en el vestuario, los resultados conseguidos por el equipo no fueron los que esperaba en esta campaña y, su nivel personal, decayó bastante si se tienen en cuenta los números de su carrera (así y todo lleva convertidos 12 goles en la Premier).

“La armonía en el vestuario no es la correcta, la forma de Rashford y Greenwood se ha derrumbado desde que llegó Ronaldo. No se pueden expresar, es como si pensaran constantemente ‘tengo que pasársela a Ronaldo, tengo que crearle oportunidades’”, fue lo que aseguró hace algún tiempo el ex futbolista inglés Gabriel Agbonlahor, quien precisó detalles de los cortocircuitos en el vestidor rojo.

Manchester United recibirá mañana al colista Norwich en busca de situarse en zona de clasificación a las copas internacionales en la tabla de posiciones de la Premier League.