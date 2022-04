La Liga Confluencia ya tiene fecha de elecciones

Finalmente habrá elecciones en la Liga Deportiva Confluencia para elegir nuevo presidente. El día 27 de mayo del corriente año se llevará a cabo la Asamblea para designar las autoridades y hasta el momento, el único candidato es el presidente del Club La Amistad de Cipolletti, Carlos Rojas.

Este martes se entregaron los comprobantes de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio contable del 2021, y en un plazo de 30 días estarán confeccionados. De ahí en más se solicitará autorización a Personería Jurídica y se convocará, mediante Boletín Oficial, las elecciones correspondientes.

La información fue corroborada por la Junta Normalizadora, quienes destacaron el compromiso de actuar acorde a los tiempos estipulados. De esta manera y en forma oficial, Liga Deportiva Confluencia tendrá sus elección de autoridades.

El día viernes habrá una reunión de presidentes de los clubes de la Liga para discutir acerca de las elecciones, la suspensión de la fecha, la aprobación de balances, entre otros temas.

La fecha 5 no se juega este fin de semana

Este domingo no habrá fútbol de la Liga Confluencia a causa del Día del Trabajador. La decisión fue acordada por la gran mayoría de los clubes, excepto Cipolletti, San Isidro y Argentinos del Norte que tuvieron intenciones de jugar. El motivo principal es que los árbitros, por razón de ser feriado, cobrarían el doble de sus honorarios y los clubes locales estarían obligados a abonar el doble de lo que normalmente pagan, por lo que la gran mayoría eligió no disputar la fecha.

La jornada fue suspendida en todas sus categorías, incluso en formativas, para no adelantar estas categorías y dejar retrasadas a las otras.

El único partido que se jugará será UD Catriel y el campeón, Pillmatún, en un partido pendiente de la primera fecha. El duelo será el sábado, a las 14 la tercera y a las 16 en primera división.

Se sorteó el fixture del fútbol femenino

El nuevo torneo del femenino de la Liga Confluencia comenzaría el viernes 13 de mayo en primera y tercera. Los clubes participantes ya conocen el fixture. En la Zona Oeste, jugarán Maracacinho vs Alto Valle, San Carlos vs Pillmatún y Obrero Dique vs Catriel. Quedará libre San Martín de Cipolletti.

En la Zona Este, jugarán Chichinales vs Dep. Roca, Argentinos del Norte vs CIMAC y Atlético Regina vs Dep. Mainqué. Círculo Italiano quedará libre.