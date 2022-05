La Camiseta de D10s ya tiene nuevo dueño

Luego de dos semanas de estar disponible en la subasta online, la camiseta que usó Diego Maradona ante Inglaterra en México 86 fue vendida al mejor postor, y tras 5 minutos intensos donde hubo una puja, el ganador se quedó con la reliquia futbolera por 7.142.500 libras esterlinas, casi nueve millones de dólares.

A las 12 del mediodía cerró la subasta que llevaba a cabo La casa Sotheby's, en Londres. La pieza de más cotizada del mundo, que estaba en manos del el ex jugador Steve Hodge ahora tiene nuevo dueño que desembolsillo una suma millonaria.

Quince minutos antes del cierre, había tenido una sola oferta de cuatro millones de libras esterlinas (casi cinco millones de dólares). Pero, en los instantes finales arrancó la puja; primero una nueva oferta por 4.2 millones de libras. Una tercera de 4.5, una cuarta de 4.8, la quinta de 5.0, sexta de 5.5 y finalmente una séptima de 6.0 millones. Cuando cerraron la subasta, apareció una última cifra superadora: 7.142.500 millones de libras esterlinas, que son 8.9 millones de dólares

El valor superó ampliamente las expectativas, considerando que se podía vender con un máximo de 6 millones delibras, sin modificar su monto luego de la controversia que se generó en la previa, ya que el entorno de Maradona sostenía que no era la camiseta con la que Diego hizo el “Gol del siglo” y “La mano de Dios”.

"Va a ser la palabra de este ex jugador contra la nuestra. Ese partido hubo dos camisetas, una camiseta muy rara porque no había camiseta azul. La que este señor tiene es la del primer tiempo, igual si la quiere subastar es un pecado. No creo que este jugador necesite el dinero salvo que la quiera subastar para hacer una obra de bien. Diego no lo hubiera permitido jamás", dijo Claudia Villafañe, ex esposa de Diego.