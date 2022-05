Durísima acusación contra Boca: “Compraron al árbitro”

El DT de Always Ready no le dio vueltas al asunto y admitió que "fueron robados".

Si bien pasaron varias horas del choque en el Hernando Siles por la Copa Libertadores, que terminó 1-0 en favor de Boca gracias al gol de Eduardo Salvio, en Bolivia siguen con los ánimos caldeados por el flojo arbitraje de Kevin Ortega, quien no solo cobró un polémico penal contra el Toto sino que recibió regalos de la dirigencia xeneize que alimentaron aún más las sospechas.

Aunque lo que hizo el Consejo de Fútbol no está penalizado por la Conmebol, en Always Ready creen que el juez peruano estaba comprado y su técnico, Eduardo Villegas, no tuvo filtro al referirse a su accionar en cancha.

"Sentimos que nos robaron. No me gusta justificar ni poner excusas, pero lo del árbitro fue espantoso, horroroso. Y encima después nos muestran imágenes, que tienen regalos de la gente de Boca. Es una vergüenza...", admitió el entrenador.

Lejos de medir sus palabras, el técnico del conjunto de El Alto siguió disparando contra Ortega en Radio del Plata: "Por una camiseta no te podes parcializar tanto. ¿O serán otras cosas más? Como se comenta acá en Bolivia...Yo creo que el árbitro estaba comprado por Boca, no se puede actuar tan mal. No se puede cobrar eso. Jugamos mal pero la diferencia estuvo en el penal, ese fue el detalle".

Al referirse a la jugada del penal que le dio forma al 1-0 definitivo en la Copa Libertadores, Villegas indicó: "Nuestro arquero va a la pelota, cuando Salvio adelanta la pelota el arquero llega antes. Salvio actúa. Fue un engaño hacia el árbitro, Salvio la hizo bien y se la comió el árbitro".

Por último, al margen de la polémica pena máxima y los obsequios del vestuario, el técnico de Always Ready destacó la actitud del equipo de Sebastián Battaglia, que cosecharon un triunfo valioso en el Grupo E: "En un momento Boca corría más que nosotros. Se manejaron mejor con la pelota, ocuparon bien los espacios. Corrían un poco más que nosotros. Nosotros corrimos atrás de los jugadores Boca. No jugamos a nada".

Los polémicos regalos Xeneizes al árbitro