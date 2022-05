Koopmann lanzó el programa Activando junto a “Peque” Pareto

El vicegobernador Marcos Koopmann lanzó junto a la médica y medallista olímpica, Paula “Peque” Pareto, el programa de la Legislatura de Neuquén Activando, una iniciativa deportiva y de salud que comenzó este fin de semana en Neuquén capital pero recorrerá toda la provincia con carreras de trail running y mountain bike, y que cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Deportes de la provincia y la Municipalidad de Neuquén.

Activando está dirigido a jóvenes y adultos de todos los niveles y la participación es libre y gratuita. Prevé un cronograma de carreras, con ediciones en diferentes localidades neuquinas. Para finales de mes, se espera que se realice una nueva convocatoria en el sur de la provincia y seguirá funcionando todo el año.

Durante el acto, Koopmann agradeció el acompañamiento de la reconocida deportista nacional y detalló que el objetivo de este programa es “buscar que la mayor cantidad de vecinos y vecinas comiencen con la práctica deportiva y la actividad física”. “La idea del programa es brindar desde el Estado un espacio innovador y cercano, para toda la familia, que permita mejorar la calidad de vida y luchar contra el sedentarismo, sin importar la edad o el lugar donde vivan”, agregó el vicegobernador.

Asimismo, remarcó el gran interés de la población en la convocatoria que tuvo esta primera carrera con alrededor de 1200 corredores, aclarando que habrá próximas instancias para quienes no alcanzaron a anotarse en esta ocasión. En tal sentido, destacó la particularidad de que es un política pública pensada desde su concepción para ser federal y replicarse en distintos puntos de la provincia, “convencidos de que tenemos que seguir potenciando estas actividades en todo el territorio provincial para que más neuquinos y neuquinas accedan a la actividad física y puedan disfrutar de los beneficios de la práctica deportiva y los hábitos saludables”.

Pareto llegó a Neuquén para ser la embajadora de Activando y aprovechó la oportunidad del lanzamiento para brindar una charla libre y gratuita sobre “la salud a través del deporte” de la que participaron deportistas locales y escuelas de judo neuquinas, con gran presencia de la comunidad en general.

En el lanzamiento, la judoca olímpica expresó: “Me encanta todo lo que sea promoción de la actividad física, me honra estar acá”. Acerca del esfuerzo de ser una deportista de alto rendimiento, Pareto detalló: “Es mucho más lo que no se ve de lo que se ve: el trabajo diario, levantarse temprano, entrenar dos sesiones diarias de dos horas, en mi caso. También está el esfuerzo del equipo, que es el entrenador, la familia, los amigos, todo eso estaba conmigo cuando competía”, agregó la referente del deporte nacional.

“Cuando hacía alto rendimiento entrenaba con día y horario; ahora que estoy retirada de la competencia de elite, entreno cuando puedo, le dedico 80 o 90% de mi tiempo a la actividad médica y el resto al deporte. Creo que todos saben lo bien que se siente hacer un poco de actividad física, elegir moverse a la medida de cada uno. Hacer actividad física es eso, dar tu 100% en la medida de tus posibilidades”, afirmó durante la charla que mantuvo junto al vicegobernador frente a un hall legislativo lleno.

Por último, instó a los presentes a disfrutar de Neuquén: “Acá veo mucha naturaleza, es espectacular y hay que aprovecharlo para hacer actividad”. “Están en el mejor lugar y que esté apoyado por el Estado es genial, no pasa siempre”, remarcó.

Paula Pareto es una médica y judoca argentina de 36 años. Fue campeona mundial en 2015 y ganadora de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Fue la primera mujer argentina en ser campeona olímpica y la primera deportista argentina que ganó dos medallas olímpicas en disciplinas individuales. En 2021, se convirtió en la primera argentina en portar la bandera olímpica en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, representando al continente americano.



De la actividad participaron autoridades legislativas, la ministra de Deportes de la provincia Alejandra Piedecasas y el presidente de la Agencia Municipal de Cultura, Deportes y Actividad Física de la Municipalidad de Neuquén, Mauricio Serenelli.

La actividad organizada por la Legislatura de Neuquén se completó con el lanzamiento del programa deportivo Activando, que inició este sábado por la tarde en la ciudad de Neuquén con un trail running en Parque Norte que abarcó dos instancias: una recreativa de 5 km y una competitiva, de 15 km. En la instancia competitiva masculina general hicieron podio los corredores Rafael Morales en el 1° puesto, Nicolas Tano en el 2° y Sergio Santibañez en el 3°. En tanto en la categoría femenina general el 1° puesto fue para la zapalina Roxana Flores, seguida por Belén Sepúlveda en el 2° y Victoria Morán en el 3°.

Mañana será el turno de los competidores de MTB, en un recorrido que se combina con rural bike y que contempla dos instancias, una promocional de 15 km y una competitiva de 45 km.

El próximo encuentro deportivo será en el interior provincial, con el objetivo de federalizar la actividad y acercar la salud y el deporte a todos los neuquinos y neuquinas.

Fuente: Legislatura de Neuquén