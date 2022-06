Con el debut de Medero, Cipolletti visita a Argentino

Luego una semana más que movida, Cipolletti visita esta tarde a Argentino de Monte Maíz, a partir de las 16, por la fecha 13 del Torneo Federal A de fútbol. El duelo se disputará en el Estadio Modesto Marrone, en la pequeña ciudad del sureste de la provincia de Córdoba, con el arbitraje del saltense Bruno Amiconi.

Este partido significará el debut de Luis Medero como DT de Cipo, tras la salida de Germán Alecha la pasada semana. El histórico ex jugador, “Gardelito” pretende hacer cumplir la premisa “técnico que debuta, gana”, hoy más que nunca, por la necesidad del Albinegro.

El “Capataz de la Patagonia” figura decimotercero en la tabla con 12 unidades. Llega de igualar en uno frente a Sol de Mayo de Viedma en La Visera, acumula seis partidos sin victorias y solo dos triunfos en todo el campeonato.

El entrenador, que tuvo su primera práctica de fútbol el miércoles en el complejo Área 22, se mostró entusiasmado por el nuevo desafío y confía en que Cipolletti tiene buen plantel, está bien armado, puede ser competitivo pero que deben trabajar mucho en lo anímico, un factor importante a recuperar.

Además, el Albinegro está a la espera de refuerzos y la pretensión de la dirigencia es completar con los cuatro cupos permitidos por el Consejo Federal. La buena noticia es que se extendió el plazo para incorporar hasta el próximo jueves, día en el que la Subcomisión de fútbol presidida por Marcelo Bastías tendrá tiempo para trabajar.

Respecto al once que empató frente a Sol de Mayo, el equipo no tendría muchas variantes de acuerdo a la prueba del miércoles: Fernando Pettineroli y Gustavo Britos ingresarían por Ezequiel Ávila y Enzo Romero. El DT no podrá contar con Elvis Hernández, que aún debe cumplir dos fechas de suspensión, y por lo tanto, Manuel Berra volvería a estar entre los once.

Sin confirmar, el probable 11 de Cipolletti sería: Facundo Crespo; Boris Magnago, Brian Berlo, Manuel Berra, Gastón Roselló; Pettineroli, Brian Meza, Javier Fernández, Maximiliano Fornari; Britos y Diego Bielkiewicz.

El rival será Argentino de Monte Maíz de la provincia de Córdoba, uno de los equipos que ascendió al Federal A (junto a Liniers) la temporada pasada. Pese a ser el “benjamín” de la categoría, el Raya está haciendo un dignísimo campeonato, hoy en zona de clasificación (octavo con 14 unidades).

Llega de dominar de principio a fin a Villa Mitre de Bahía Blanca, el escolta de Olimpo, en un partido que no consiguió el triunfo porque se le escapó sobre el final y terminó en igualdad. Antes de este partido, había goleado a Ciudad Bolívar por 4 a 1. El equipo cordobés que tiene en el banco al experimentado Carlos Mazzola, tras la salida del “Sapito” Montivero, será un duro rival para el Albinegro en una cancha desconocida.

El Albiceleste formaría con: Bonet; Coronas, Vivas, Vilarchik, Tinari; Pinardi, Pola, Laureiro, Olmos; Núñez y Monín.

El encuentro será transmisión de AM 550 La Primera, FM RDV 90.7 y Las Palmas 96.1 con relatos de Hugo Alejandro Amaolo y comentarios de Daniel Verdinelli.