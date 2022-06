Los Andes no se presentó ante Tigre y define el Tribunal

En un hecho inédito, inexplicable y casi sin antecedentes, Los Andes no se presentó a jugar el partido programado para este miércoles ante Tigre por los 32vos de final de la Copa Argentina en el estadio de del Deportivo Morón.

La dirigencia de la entidad de Lomas de Zamora tomó esa decisión como forma de protesta contra la organización del torneo y los organismos de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (Aprevide) que cambiaron la sede original y ordenaron disputar el encuentro a puertas cerradas.

Originalmente, el duelo iba a jugarse en el estadio de Lanús -el Néstor Díaz Pérez-, pero el martes el Municipio de Lanús rechazó la posibilidad de que el cotejo se desarrolle dentro de su jurisdicción argumentando el “alto riesgo” que implicaba recibir parcialidades de ambos equipos.

Entonces, las autoridades provinciales decidieron cambiar el escenario. Y determinaron que el partido se lleve a cabo en el estadio de Nuevo Francisco Urbano del Deportivo Morón y, además, determinaron jugarlo a puertas cerradas.

“Ante la imposibilidad de asistencia de los y las hinchas Milrayitas, Los Andes mantiene su postura expresada (el martes último) a las autoridades: nuestro club no irá donde no pueda ir su gente”, manifestó el club de Lomas de Zamora en el comunicado publicado en sus diferentes redes sociales.

En tanto, ayer miércoles, el plantel de Tigre se trasladó hasta el estadio, presentó su planilla y cumplió todos los pasos protocolares para disputar el partido que estaba programado a las 20.

Los Andes nunca llegó. De hecho, el equipo se había entrenado por la mañana en el predio de Villa Albertina y luego los jugadores habían sido liberados.

Fue así como los dirigidos por Diego Martínez saltaron al campo de juego y esperaron los 15 minutos reglamentarios, sin rival a la vista. Pasado ese lapso, el árbitro Lucas Comesaña los mandó al vestuario y elaboró el informe que será elevado al Tribunal de Disciplina de AFA para que resuelva en consecuencia.

Se espera que las autoridades decidan darle por ganado el encuentro a Tigre y que el equipo de Victoria avance a los 16vos de final, instancia en la que se medirá ante Deportivo Madryn, que dejó en el camino a Huracán.

Los jugadores de Los Andes reclamaron solidaridad de parte de sus colegas de Tigre

Los Andes juega en la Primera B Metropolitana, la tercera categoría del fútbol argentino. Tigre, en tanto, fue reciente finalista de la Copa de la Liga, el certamen de la máxima divisional.

Los futbolistas del Milrayitas habían manifestado en la previa del duelo que esperaban un gesto de sus colegas del Matador. ”Los clubes de Primera División siempre tienen ventaja. En su momento tuvimos que suspender porque Tigre estaban jugando la final de la Copa de la Liga. Ahora me da bronca e impotencia que no se solidarice con nosotros. Los partidos hay que ganarlos en la cancha”, dijo el ex jugador de Cipolletti y Deportivo Roca Jonathan Morán, delantero de Los Andes, al portal Deportes al Sur. Y finalizó: “A nosotros nos importa el torneo de la Primera B Metropolitana. A esta altura, la Copa Argentina no nos va ni nos viene”.