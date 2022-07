Boca sin respiro, Riquelme y amigos echaron a Battaglia

Sebastián Battaglia fue despedido por Boca Juniors tras la eliminación sufrida por penales ante Corinthians de Brasil en la Bombonera, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El revés en casa y las declaraciones posteriores contra la directiva serían los principales factores de la desvinculación.

Los ídolos de Boca siguen echando ídolos. Tras la eliminación del martes, el consejo de fútbol decidió que Sebastián Battaglia deje de ser el DT del Xeneize. Según trascendió, la relación Battaglia- Riquelme ya era tensa, y los dichos del máximo ganador de la historia de Boca en Conferencia de prensa, sería el principal motivo.

"He tenido la posibilidad de pedir jugadores para lugares de la cancha que teníamos que mejorar en cuanto a recambio, pero no fue así y uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene. Hay situaciones que uno plantea y deberían resolverse en el tiempo adecuado. Y no solo eso, sino que se fueron jugadores que eran importantes, pero son situaciones que no manejo yo", dijo el director técnico en conferencia de prensa post eliminación.

Las palabras causaron sorpresa y malestar no solo dentro de la directiva, sino en el plantel, que también le abrían expresado al consejo su disconformidad contra el DT, y sus palabras “pocos felices”.

“Se está instalando algo como que el plantel tomó mal mis declaraciones y no es así. Yo dije que me sentí representado por ellos y por lo que hizo el equipo anoche. Lamentablemente nos quedamos afuera porque no la pudimos meter y el fútbol es así" dijo Battaglia al mediodía a diferentes medios nacionales.

Marcelo Delgado y Bermúdez fueron los encargados de comunicarle la decisión a Battaglia luego del entrenamiento del miércoles. Medida que luego fue confirmada de manera oficial en las redes sociales del club.

El principal nombre para remplazarlo sería Ricardo Gareca, quien pidió un tiempo a la Federación Peruana para confirmar su continuidad o no de la selección.