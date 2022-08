Una atleta estuvo muerta unos minutos en K21 de Buenos Aires

La chilena Manuela Bugueño Ipinza cruzó la meta de la Media Maratón de Buenos Aires K21 y minutos después se desvaneció y sufrió muerte súbita que la tuvo varios minutos sin vida. La atléta fue trasladada al Hospital Alemán donde fue reanimada y está en observación.

Con un tiempo de 01:27:38, la chilena de 30 años cruzó la meta en el puesto 118 del maratón de Buenos Aires, a poco más de 22 minutos de la keniata Irine Jepchumba Kimais, ganadora de la prueba. La Asociación Ñandú, organizadora de la competencia informó luego del incidente que “se agilizó el traslado de una ambulancia hacia el Hospital Fernández, donde se completó su atención, mientras se mantuvo en contacto directo a su familia”.

“Primero tuve una taquicardia ventricular, en la que se puede usar el DEA porque es desfibrilable. Pero luego tuve actividad eléctrica sin pulso. Eso no se puede desfibrilar, entonces me pasaron adrenalina y otra medicación. Con eso me sacaron del paro “Expresó la atleta, de profesión médica.

La Atleta de Chile, hace 10 años que corre, con media maratón encima y sin problemas “Crucé la meta, me desvanecí, me entendieron al tiro. Eso fue lo que en verdad me salvó la vida, porque si no hubiera estado todo el equipo de emergencia, que estaban encargado de esto, yo no estaría contando esto”. dijo a La Nación.

Aún en observación, el último parte médico dice que no aparece ninguna lesión neurológica y el corazón está rindiendo normal a todos los estudios.