General Roca será sede de la sexta fecha del Rally Regional 

Los caminos aledaños a General Roca continuarán con acción luego del paso del Rally Vuelta de La Manzana tanto regional como el nacional, ya que la AVGR (Asociación Volantes de General Roca) confirmó que se volverán a utilizar en este caso para la sexta fecha del Regional que se correrá el fin de semana del viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de septiembre.

La apertura de las inscripciones comenzó el lunes 22 de agosto y cerrará el día jueves 31 a las 18. Lo que todavía no se confirmaron fueron las pruebas especiales y cronología que tendrá la competencia, en los próximos días la organización estará dando detalles sobre la competencia. Lo que se espera es que el clima acompañe, no como sucedió con la Vuelta de la Manzana en su versión nacional que no pudo finalizar la totalidad de los tramos debido a las incesantes lluvias que cayeron durante el fin de semana y que dejaron los caminos intransitables y sumamente peligrosos.

Raúl Martínez junto con Matías Giménez fueron los ganadores de la última prueba que se disputó en General Roca por la Vuelta de la Manzana Regional, el binomio reginense buscará repetir para afianzarse en la punta de la categoría A6 donde manda con 99 puntos. Es seguido de cerca por Jorge Ríos, quién debió abandonar en la última prueba, con diez unidades menos. Mientras que Carlos Simonelli también está prendido en el campeonato ya que suma un total de 86 puntos.

En la A1 el puntero es Lucas Sede con 127.5 puntos, seguido por Gustavo Klein con 116.5 y Ariel Ramos con 108.5 unidades. En la A7 el líder indiscutible es Marcos Craievich con un total de 123 puntos, bastante despegado de su perseguidor Juan Álvarez que tiene 85 puntos, mientras que Leandro Paulovich completa el podio con 71.5 unidades. La categoría N1 lo tiene a Adrián Hernandorena primero con 118 puntos, seguido por Gustavo Durán con 96.5 y Martín Saavedra con 68 unidades.