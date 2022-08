Uno de los mejores tenistas del mundo tiene diabetes

Seguramente no fue una noticia fácil de procesar en todos estos años, pero la vorágine de su carrera sumado a los extraordinarios resultados hizo que el anuncio se fuera postergando. Ahora con la claridad que dan los años y las ganas que su enfermedad se conozca, Alexander Zverev confirmó hoy que padece diabetes y también anunció la creación de una fundación para combatir la enfermedad.



"Cuando era pequeño no pensaba mucho en esto, después cada vez más. Quiero demostrar que se puede llegar muy lejos con esta enfermedad. Actualmente, con una carrera en el tenis y éxitos cosechados me siento seguro para hacerlo público", expresó el alemán nacido en Hamburgo hace 25 años.



Zverev, escolta en el ranking mundial de la ATP del ruso Daniil Medvedev y ganador de 19 títulos en el circuito, más la medalla en los Juegos de Tokio, reveló que se le detectó la diabetes cuando apenas tenía cuatro años, según consignó la agencia de noticias DPA.



"Quiero ser un ejemplo para las personas que padecen la enfermedad, también un apoyo para los niños que aún pueden evitar contraer la diabetes con una vida activa y la prevención adecuada, Creo que soy un privilegiado porque siempre quise jugar al tenis, viajar por el mundo y lo conseguí", añadió Zverev.



El alemán comentó además que su fundación colaborará para proporcionar insulina y otros medicamentos vitales para ayudar a prevenir y controla la diabetes a las personas afectadas.



Zverev está inactivo en el circuito ya que se rehabilita de una lesión de ligamentos que sufrió durante la semifinal de Roland Garros que perdió este año con el español Rafael Nadal, que le hizo perder la posibilidad de jugar en Wimbledon y también estará ausente en el US Open que se desarrollará en Nueva York desde el 29 de agosto.