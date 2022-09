Martino abucheado por los mexicanos ¿Llega al Mundial?

La selección mexicana jugó un amistoso frente a Paraguay, en un partido que fue ampliamente dominado por la Tricolor, pero perdió 1-0 contra los guaraníes con tanto de Derlis González. Otra actuación que decepciona a los hinchas y críticos de México que piden la cabeza del “Tata” Martino.

Los resultados de la Selección Mexicana no han sido los mejores desde 2021 y eso ha creado un clima de muchas críticas hacia Gerardo Martino, quien cree que hoy en día es el enemigo público número uno de muchos.

“No solamente el enemigo público, sino el enemigo público número uno. La gente no me conoce, no sabe cómo soy como persona, si supieran como soy como persona, seguramente no me pasaría. La gran preocupación es qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores”, dijo en conferencia de prensa tras el amistoso.