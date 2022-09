“Me quisieron romper" Impresionantes fotos de la jugadora

En noviembre del año pasado el mundo se escandalizó con la noticia de Kheira Hamraoui, jugadora del PSG que fue brutalmente atacada por dos asaltantes que le dejaron severas lesiones en sus piernas. Pero el escándalo creció cuando la investigación policial derivó en que su misma compañera de equipo, Aminata Diallo, fue quien planeó el ataque.

Luego de meses sin declarar, la volante del equipo parisino rompió el silencio a través de sus redes sociales y mostró escalofriantes imágenes de las heridas en sus piernas.

"Después de largos meses de sufrimiento, he decidido salir del silencio. Nunca olvidaré esa tarde del 4 de noviembre de 2021, pues me atormenta noche y día. Esa noche oscura que cambió mi vida personal y profesional, mi vida como mujer y como futbolista... Dos hombres enjaulados me obligaron a salir de un vehículo. Arrojaron barras de hierro hacia mí básicamente apuntando a la parte inferior del cuerpo” Relata la jugadora en una carta abierta publicada.