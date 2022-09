Raúl Pérez Roldán: "Guillermo me bloqueó los teléfonos"

Raúl Pérez Roldán es por estas horas una de las personas más buscadas por los medios de comunicación del país. Es que la historia contada por su hijo Guillermo en relación al trato recibido por su padre, sacude las entrañas de una de las familias más conocidas de Tandil, pero también deja al descubierto los terribles métodos utilizados por su progenitor y entrenador.

“Están haciendo daño. No quiero decir nada, pero lo que voy a decir lo digo con toda la garantía de lo que decimos mi abogado y yo. Mauricio D’ Alesandro será el que me represente, que me conoce desde que llegué a Tandil. Veremos cómo es, porque yo no me voy a sentar con ningún periodista si no está mi abogado conmigo”, afirmó el ex entrenador en un diálogo vía audio con el programa televisivo LAM (América).

“La otra vez preguntaba si alguien alguna vez le vio alguna marca”, sobre la denuncia de los golpes y que su hijo entrenaba con pantalones largos para no mostrar los golpes recibidos. “No es cierto, de ninguna manera”, sentenció.

“No conocí todas las chicas que ha tenido Guillermo, porque ha tenido muchas”, respondió sobre la historia que contó Mariano Zabaleta en el documental, donde afirma que en un momento Raúl le planteó a otra persona tirar al agua a una novia de Guillermo.

“De Zabaleta tengo documentación gráfica, de distintas fechas, porque desde los 9 hasta los 19 años ha entrenado conmigo. Y lo he bancado. Con su padre tengo buena relación, no tengo ningún problema. El padre de Zabaleta se separó de su mujer y vive con una chica hace muchos años”, afirmó sobre el ex tenista.

Respecto de la acusación de que fue un pésimo administrador del dinero, esgrimió que “con los Caballos gané 50 carreras en San Isidro, La Plata y Palermo, nunca me fue mal”.

Otra de las acusaciones en el documental es que no le cuidó a Guillermo los cinco millones de dólares que ganó durante su carrera profesional. “Guillermo es mi hijo. Yo lo quiero mucho y no creo que eso sea orquestado por él. Creo que está inducido por alguien. Lo sigo queriendo y no voy a decir nada más”, aseveró. Ante la pregunta de si Zabaleta y Pico Mónaco son los que indujeron a Guillermo a que hiciera el documental, sostuvo: “No sé quiénes hicieron el documental. La madre de Pico Mónaco fue la persona que trabajó en el edificio que teníamos. Era un proyecto de ocho pisos y tuvimos que reducirlo a cuatro para no quedar sepultados en deudas”.

En sintonía con esa declaración reconoció que algunos negocios fueron malos: “Yo me dediqué al tenis. Lo demás fue complementario y malo”.

“En una escuela que tuvo más de 1.000 alumnos, que se transformó en un montón de jugadores que tuvieron renombre mundial y nunca pasó nada”, agregó.

En el documental se sumó el testimonio de Graciela Pérez, una ex tenista que también lo denunció por maltrato: “Graciela Pérez nunca pagó una raqueta, lo único que tuvo, fue cercanía con boxeadores amigos”.

En la tercera parte de la entrevista se volvió a tocar el tema de los 5 millones de dólares, a lo que Pérez Roldán le preguntó al periodista, “¿sabés lo que son 5 millones de dólares? Yo tampoco. Fíjense lo que ganó Guillermo durante su carrera y conviértanlo en el 1 a 1. Es bastante distinto?.

Además, negó haber tenido un vínculo comercial con Guillermo: “No teníamos ningún contrato comercial. Nunca tuvimos cuenta en Suiza. Es un delirio, por qué no miran a Lanata (Jorge), cuando se refiere al delirio”.

“Me gustaría hablar con mi hijo, porque esto tuvo una trascendencia que no debió haber tenido. Él me bloqueó de todos los teléfonos. Con todo gusto hubiera hablado con él para mediar a través de quien quiera para solucionar este problema antes que haya nacido no ahora se armó un quilombo y mi mujer está loca. Mi hija también está muy afectada. Yo es lo de menos, muerto el perro se acabó la rabia”, aseguró.

“Mi mujer hizo todo lo posible para ver a nuestro nieto y eso está documentado. Pero Guillermo no quiso. ¿Cómo no vamos a querer conocer a nuestro nieto? Mi mujer y yo tenemos montones de fotografías y videítos. Hasta él mando cuando nació (su nieto). Hasta le hicimos la documentación para que pueda tener el apellido, porque en Chile no se puede tener el doble apellido”, sostuvo.

Por último reveló cómo fue el tema que le cantó a Guillermo en su casamiento: “No fue un tango. Fue una canción. Se la escribí y se la canté para el casamiento. Él me la pidió de regalo porque sabía que yo escribía canciones. La letra se refería a él”