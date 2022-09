Perdió River y se aleja de la punta

Otra derrota de local para el equipo de Gallardo que no logra hacerse fuerte de local. Con un gol de Ortegoza al minuto final del partido noqueó a River que pierde puntos importantes y que lo complican para pelear el torneo faltando seis fechas para su final.

Con un equipo alternativo River salió a la cancha para enfrentarse a un Talleres que estaba decidido a dar pelea. Unos primeros minutos peleados hicieron que la primera clara llegara a los 8 minutos luego de una confusión de la defensa visitante que le quedó servida a Barco pero la pelota se fue por encima del travesaño.

La “T” respondió rápido a los 11’ con un remate de afuera del área de Pizzini que pasó cerca del palo derecho de Centurion. A los 15’ llegó la más clara del partido, tras un centro de Solari, Borja cabeceó entre los centrales pero Guido Herrera se encontró con la pelota y salvó el arco de Talleres.

Los minutos siguientes fueron controlados por la visita, manejando la pelota y ganando en la mitad de la cancha donde River no podía generar juego. Un par de jugadas de Valoyes intentaron acercarse al arco del “1” millonario, pero no lograban ser profundos. El primer tiempo culminó con una mejor imagen de Talleres frente a los locales que no supieron imponer sus condiciones en el monumental.

La segunda mitad comenzó con una embestida de River intentando convertir. Tuvo tres chances claras en los primeros 5’ con buenas asociaciones de Palavecino y Barco. A los 60’ llegó la más clara de Talleres, pero Centurión se hizo enorme y sacó la pelota al córner.

Gallardo, buscando generar un poco más de juego, comenzó a mover el banco de suplentes con el ingreso de Quintero, Paradella y Beltrán. Pero las situaciones más claras las generaba Talleres de contraataque. A los 78’ Valoyes quedó mano a mano con Martínez y logró sacar un remate potente que Centurión atajo una vez más.

Los últimos minutos del partido, River necesitado, comenzó a presionar y jugar más cerca del arco de Herrera con centros picantes para los delanteros. Pero las pocas iniciativas de juego colectivo y el orden de Talleres le cerraban las puertas al millonario. El único gol del encuentro llegó tras una contra letal al 93’ con un remate de Ortegoza que cerró el partido.

Una segunda derrota consecutiva de River en el Monumental que le cuesta puntos importantes para pelear el campeonato, faltando seis fechas para que culmine. Con bajas importantes, pero con pocas ideas de juego, el equipo de Gallardo tendrá un final de torneo muy complejo.

El próximo partido del Millonario será por Copa Argentina el miércoles frente a Patronato. Una verdadera final para los dirigidos por el Muñeco que apuntan con todo en la copa.