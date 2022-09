Scaloni dio la prelista de convocados con sorpresas

La Selección Argentina de fútbol tiene a la vista dos amistosos para fin de mes contra Honduras y Jamaica. Ambos partidos son preparativos a la cita más importante: Qatar 2022. La prelista de convocados que dio Scaloni para estos partidos tiene un par de nombres nuevos, como el de Enzo Fernández y Thiago Almada.

#SelecciónMayor El entrenador de @Argentina Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de convocados para la doble fecha de septiembre. pic.twitter.com/mBTQ95oriW — Selección Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Argentina) September 4, 2022

Algo que ha caracterizado al ciclo Scaloni son las constantes novedades en sus listas de jugadores y esta no es la excepción. Aunque tanto Fernández como Almada ya habían sido convocados, fue hace más de un año. El presente de ambos, el ex River en el Benfica y el ex Vélez en el Atlanta United, les dan un lugar entre los elegidos por el DT.

Otras novedades son, la vuelta de Lucas Martínez Quarta (Fiorentina) y Nehuén Pérez (Udinese). También se suma el defensor del Lens Facundo Medina en ausencia del previamente convocado Marcos Senesi quien no figura en esta lista preliminar.

Llamó la atención que entre los 23 nombres figure el de Franco Armani, el arquero de River que sufrió un leve desgarro y aún se duda de si podrá llegar a estar listo para el “super clásico” y los amistosos de la selección.

En la gira prevista para los actuales campeones de América, se medirán con Honduras el 23 y con Jamaica el 27, ambos partidos en Estados Unidos, en la última ventana FIFA antes del Mundial Qatar 2022.