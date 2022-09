Luis Medero: Uno siempre espera que los jugadores respondan

No fue una semana fácil para Cipolletti. La institución valletana atraviesa una crisis dirigencial (maquillada en el último tiempo, pero vigente aún), crisis deportiva en lo futbolístico -hoy a solo tres puntos del segundo que se iría al descenso y perdería la categoría en el Federal A, el malestar del socio y la parcialidad, y algunos dimes y diretes que conforman un combo para nada agradable.

En esta actualidad el entrenador del equipo profesional, Luis Adrián Medero que participa en el torneo que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó declaraciones tras la derrota del miércoles y el partido suspendido del sábado por incidentes.

El ex entrenador de la CAI (Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, Chaco For Ever, entre otros remarcó que "uno siempre tiene la fortaleza para seguir, lo que más me gusta es esto, lo hice desde siempre y por eso estoy acá. Todo es un permanente desafío. Así como era un desafío mantener aquella buena racha, hoy es un desafío enderezar el rumbo".

Más adelante el entrenador que surgió en las inferiores de Boca Juniors sostuvo que "esta derrota (por el 1-3 ante Juventud Unida Universitario de San Luis) duele más que cualquier otra. Por ser local y porque teníamos la expectativa de recuperar tres puntos" y agregó "no supimos mantener la ventaja. Y sobre todo no pudimos mantener el juego, la presión, y la intensidad durante el segundo tiempo".

El ex zaguero central se mostró molesto por un comentario realizado por el técnico del equipo rival sobre un jugador y el planteo táctico que utilizó Cipolletti en el partido del miércoles. Fue categórico en sus dichos "Ezequiel (por Vilar) debutó el partido pasado, se que no es su posición natural, si alguien se equivocó fui yo. Si el entrenador rival opinó de nuestro equipo, me parece desubicado".

"Uno siempre espera que los jugadores respondan, muchas veces los cambios los marcan las incidencias. El equipo no estaba mal, tuvimos un buen primer tiempo. A veces se espera en realizar algún cambio porque hoy teníamos la obligación de ganar, y en esa obligación de ganar teníamos como jugadores ofensivos a Chacana, Bielkiewicz, y Sosa", remarcó "Gardelito" Medero.

Finalmente, el ex defensor de Argentinos Juniors argumentó que "a veces hay que ver como se va dando el resultado, y como responden los jugadores en la cancha. Ante una merma física o táctica uno va viendo, pero mientras el equipo responde tratamos de mantenerlo. Veíamos un partido muy parejo y en el cuerpo técnico no nos queremos apurar. Con el resultado empatado pensábamos que el rival iba a esperar un poco más, pero con el resultado a favor lo hizo instantáneamente y ahí es cuando uno tiene que reaccionar. Pero a veces me tomo unos minutos para ver que podemos mejorar y modificar".