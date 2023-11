El post Almirón: Herrón dio sus concentrados para mañana

Tras la salida de Jorge Almirón y la confirmación de Juan Román Riquelme de su permanencia hasta fin de año, Mariano Herrón comenzó su interinato en Boca y dio a conocer su primera lista de convocados para el duelo de mañana ante San Lorenzo. El Xeneize está noveno en la tabla anual, a cuatro puntos de los puestos para la próxima Copa Libertadores.

Si bien no hay indicios de un posible equipo ante San Lorenzo, la intención de Herrón es utilizar a la mayoría de los que fueron titulares ante Fluminense. No obstante, hay algunas ausencias en la nómina como la de Frank Fabra, que terminó con un golpe y no fue incluido o Ezequiel Fernández, con una molestia en el gemelo. Además, el capitán Marcos Rojo también es baja por una lesión y Vicente Taborda quedó afuera por decisión del DT.

uD83DuDD1C ¡uD835uDDE3uD835uDDE5uD835uDDE2´uD835uDDEBuD835uDDDCuD835uDDE0uD835uDDE2 uD835uDDE3uD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDE7uD835uDDDCuD835uDDD7uD835uDDE2!



? #CopaSurFinanzas

uD83CuDD9A San Lorenzo

uD83DuDDD3 Miércoles 08/11

uD83DuDD59 19:00

uD83CuDFDF Estadio Pedro Bidegain

uD83DuDCBB @ElCanalDeBoca#DaleBoca uD83DuDD35uD83DuDFE1uD83DuDD35 pic.twitter.com/cUQusfSBnf — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 7, 2023

Será la segunda vez que Herrón asuma la posición de interino, ya que lo había hecho tras la salida de Hugo Ibarra, justamente antes de la llegada de Almirón. En ese breve ciclo de tres partidos, igualó 0-0 ante Monagas por la fase de grupos de Libertadores, goleó 3-0 a Barracas Central y cayó 1-2 ante Colón. Además, como entrenador de la Reserva de Boca, el ex jugador de Argentinos e Independiente sumó una Liga Profesional 2022 y un Trofeo de Campeones 2022.