La “Terrible” Valdebenito va por el título Sudamericano

Noche de puños con representante zonal es uno de los platos fuertes. En el Club Unión Carmena de Carmen de Areno, Belén “Terrible” Valdebenito va por título Sudamericano en categoría Súper mosca ante la campeona defensora María Sol Baumstarh. La pelea será el semifondo de una noche con varios cinturones en juego.

Tras el buen triunfo el pasado mes en la EPET 8, velada que significó la primera del año para la Federación Neuquina, Belén Valdebenito está ante un gran chance continental, cuando este sábado se mida con la campeona defensora Sudamericana en Mini mosca María Sol Baumstarh, quien logró quedarse con el cinturón en marzo del año pasado en Cutral Co, venciendo por KO a Romina Sosa, y después hizo dos defensas con éxito.

La púgil de Mainque, Rio Negro, suma 5 triunfos en el plano rentados, 2 por KO, tres derrotas y un empate. En enero superó en las tarjetas a María Luz Echenique, en un combate ajustado, que catapultaba a la ganadora como retadora al título Sudamericano. Por otro lado, la campeona defensora llega con 6 triunfos (4ko) 6 derrotas y 1 empate. En noviembre superó a Avaca antes de llegar a las tarjetas.

“Es una noche importante, fue una sorpresa para nosotros, porque lo esperábamos pero no tan pronto, pero nos agarró en el momento justo, estoy preparada para esto. Mi rival es una chica fuerte, pero yo me veo mucho más fuerte que ella” dijo Valdebenito, quien resaltó “yo cuando boxeo voy al frente siempre, mi gran fortaleza es mi familia que me acompaña”