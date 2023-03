Cipolletti arranca una nueva temporada y renueva la ilusión

Hace dos meses la situación del fútbol del Club Cipolletti era incierta. La entidad valletana vivía una crisis institucional compleja. En lo dirigencial con renuncias varias incluida la del propio presidente de la entidad Pedro Gutiérrez, un plantel desmantelado, falta de respaldo político y empresarial a lo que había que sumar los innumerables hechos de violencia de la parcialidad local que en el 2022 fueron dentro de la cancha, en las afueras, en los domicilios de los dirigentes, en las adyacencias del club y hasta en los propios vestuarios, que hasta pusieron en duda la continuidad en el Torneo Federal A que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para este año.

Una maniobra del abogado y ex presidente Horacio Freiberg, catapultó al contador Roberto Rapazzo Cesio a la presidencia del club, para que este no quedara acéfalo y no fuera intervenido por la Justicia. La llegada del ex Ministro de Economía de Río Negro, descomprimió la situación y en pocos días se vislumbró otro panorama. El retorno de Marcelo Bastías a la presidencia de la subcomisión de fútbol y el apoyo presencial y activo de uno de los referentes máximos del club, Domingo Perilli, hicieron cambiar el panorama.

De pronto se contrató un entrenador desconocido como lo sigue siendo Christian Lovrincevich, con más pasado de ayudante técnico, que de estar al frente de planteles de primera división, y cuando estuvo sin logros significativos. Una apuesta de la dirigencia albinegra, que desde hoy se empezará a develar.

Con el correr de los días se armó un plantel nuevo al que se sumaron más de 20 jugadores, con elementos nuevos y el retorno de varios conocidos. Se encaró un pretemporada austera, se llevó a cabo en la zona y no pudo salir de la región para realizar cotejos amistosos y se tuvo que conformar con un par de amistosos ante equipos de la Liga Deportiva Confluencia, que lejos están de ser una medida para tener en cuenta.

Con esta realidad el equipo rionegrino se presentará hoy a las 18 por la primera fecha del certamen como local en la mítica Visera ante Círculo Deportivo Nicanor Otamendi de Comandante Nicanor Otamendi que representa a la Liga de Mar del Plata, con transmisión desde las 16.30 del Grupo Prima Multimedios por las frecuencias radiales de AM 550 La Primera, RDV (Radio Del Valle) Clásicos & Noticias 90.7 y Las Palmas 96,1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo y los comentarios de Daniel Néstor Verdinelli.

La cuaterna arbitral que llegará al alto valle para administrar justicia será encabezada por el bahiense Omar Fernando Marcos de la Liga del Sur de Bahía Blanca que será el árbitro principal, mientras que será secundado por Danilo Viola y Rodrigo Moreno como asistentes y Agustín Lamberti como cuarto árbitro todos de la Liga Rionegrina con asiento en Viedma capital de Río Negro.

En lo futbolístico es una incógnita. Hay jugadores lesionados, otros que no han sido habilitados, por lo que el técnico con lo que tiene, muchos nombres y apellidos, y sin saber a ciencia cierta el nivel actual y muchos menos que rendimiento pueden tener, dispuso un equipo con un esquema 1-4-2-3-1.

En el arco el jujeño Rafael Ferrario que viene de Huracán será el arquero, debido a que Facundo Crespo esta afectado de una pubalgia que lo tiene a maltraer desde comienzos de año.

En la defensa el ex Independiente de Neuquén Ezequiel Carmona jugará por el lateral derecho, lugar que por dos temporadas jugó a gran nivel Boris Magnago, actualmente en Deportivo Madryn en la Primera Nacional.

Los zagueros centrales serán el exprimentado tucumano Ezequiel Alejandro Rodríguez y el rosarino Lautaro "El Cuervito" Brienzo. En tanto, el retornado Leandro Wagner ocupará la plaza de lateral por izquierda.

Un mediocampo poblado, con el veterano Manuel Berra y Maximiliano Amarfil para la contención y una línea de tres con más vocación ofensiva integrada por el zapalino Fernando Daniel Pettinerolli, el santafesino Guillermo Funes y el ex Estudiantes de San Luis Ulises Rodrigo Ojeda. Como única referencia de ataque estará Fabio Benjamín Cabral el cordobés que se inició en Talleres y con paso por las selecciones juveniles de Argentina.

En tanto, los bonaerenses anuncian a Tursi; Bruno Vedda, Pfund, Gabriel Ferro y Schvindt o Cozzi; Néstor García; Lucas Verón, Sebastián Heredia y Bassani; Axel Pereyra y Diego Martínez, el equipo que orienta su flamente entrenador Pablo Semeniuk.

Llegó la hora de la verdad. Con objetivos diferentes desde el punto de vista que se lo mire. Los hinchas, socios, simpatizantes renuevan la esperanza y sueñan con el retorno a la Primera B Nacional donde Cipolletti no milita desde hace más de dos décadas, En tanto, la dirigencia sabe que es un año de transición, que a punto de no jugarse se estuvo, que se armó un equipo de los denominados "mitad de tabla" para mantener la categoría y se ilusionan con haber acertado con el técnico cuerpo y refuerzos para aspirar a algo más. Lo sabremos desde hoy.