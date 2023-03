El doloroso posteo del “Papu” tras quedarse sin fiesta

Alejandro “Papu” Gómez no será parte de la lista de convocados de la selección argentina para los amistosos por la Fecha FIFA ante Panamá y Curazao. Lo confirmó mediante un posteo en redes sociales, después de que el Sevilla no le permitiría viajar debido a que todavía no se recupera de una lesión de tobillo que arrastra desde la Copa del Mundo.

En un sentido posteo, el Argentino se expresó “Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande porque me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño” Expresó, agregando “Gracias por sus mensajes y estoy seguro que nos volveremos a ver! Acá seguiré recuperándome para volver a jugar. Los abrazo a la distancia! Disfruten de la Scaloneta y de ese grupo maravilloso”, escribió el futbolista de 35 años.

El Papu arrastraba una lesión previa a la Copa del Mundo, jugó el clásico ante el Betis el 6 de noviembre del 2022, y después volvió a pisar un campo de juego en el debut ante Arabia Saudita. Luego jugó ante Australia en los octavos de final, pero un dolor en el tobillo izquierdo le impidió seguir dentro del campo.

Desde que volvió al Sevilla, solo disputó 20 minutos contra el Elche, pero la molestia persistió. En los últimos días, el atacante de 35 años publicó historias haciendo la puesta a punta y pensando en la doble fecha, pero finalmente Sevilla le comunicó que no será cedido.

Con la baja de Alejandro Gómez, Scaloni suma dos ausentes pensando en la doble fecha, ya que Alejandro Garnacho sufrió una dura lesión semana pasada que le impedirá viajar al país para la fiesta de los Campeones.