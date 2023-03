"Hay campeones que no le atan los botines a Riquelme"

La brecha entre campeones del mundo sigue creciendo, algunos recogieron el guante y le contestaron a Rodrigo De Paul, y otros prefirieron “Fumar la pipa de la Paz”. Osvaldo Ardiles, campeón en Argentina 1978, no se quedó en silencio, y atacó al mediocampista: “Me pareció una declaración pueril, de nene. Me parece que no hacía falta que la hiciera, me parece un poquito desubicado”.

Pareciera que los dichos de De Paul cayeron peor dentro del núcleo del 78 que del 86. A las respuestas de Bertoni, Kempes, y el pedido de unión de Filliol, llegó el turno de Osvaldo Ardiles, mediocampista del seleccionado de Menotti, quien no se guardó nada a la hora de responder.

“Él tiene derecho a decir lo que quiera. Me pareció una declaración pueril, de nene. Me parece que no hacía falta que la hiciera, me parece un poquito desubicado. No me gustó. No tendría por qué meterse en ese terreno “dijo a FM 101.3 de Córdoba, agregando además “Me pareció una opinión de alguien no tan seguro de sí mismo”.

Además resaltó, que hubo selecciones Argentina que jugaron muy bien, pero que no ganaron. “Riquelme, por ejemplo, no ganó la Copa del Mundo, Agüero tampoco. ¿Eso qué significa? ¿Qué están un escalón por debajo de los demás? No. Hay jugadores que ganaron la Copa del Mundo y no le pueden atar los botines a Riquelme”,

Por otro lado, el talentoso jugador que supo brillar en el Tottenham tiró flores al seleccionado de Scaloni, “La ganamos contundentemente y creo que con el mejor equipo” agregando además que su jugador destacado fue Enzo Fernández “Es un poquito como yo, puede jugar a la izquierda a la derecha, defender y atacar cuando hace falta”.

La polémica inicio hace una semana cuando De Paul dijo que la actual Selección Argentina es la mejor de todas. El primero en responder fue Pedro Pablo Pasculli, campeón en México 1986 “lo invitaría a que repase un poco la historia, ganamos invictos el Mundial”, dijo.