Alarma en Zapala: denuncian masivo envenenamiento de perros

La ciudad de Zapala está en alerta por la aparición de perros presuntamente envenenados, que, desde el sábado, fueron vistos en distintos puntos, afectados por algún tipo de tóxico que les habrían arrojado disimulado en trozos de carne.

“Todo empezó el sábado a la tarde. Primero pensé que era solo mi perro pero después fueron apareciendo en distintos lugares, no sólo en Sección Quince que es donde yo vivo, sino en los barrios ‘Pino Azul’, en el lado viejo y en el centro” explicó, en diálogo con “La Primera Mañana”, Ana Quiroga, una vecina de Zapala.

“La mayoría de los perritos que murieron tenían dueño, aunque también envenenaron a muchos callejeros. El mío tiraba espuma por la boca, se movía como si convulsionara y luego se escapó. Lo busqué desesperada, y al otro día un vecino me dijo que lo encontró muerto” amplió la mujer.

“No sé ni quien ni quiénes son los que están detrás de esto. Escuché que había gente que se quejaba de la gran cantidad de perros callejeros que se veían en el centro, pero nunca pensé que pudiera existir alguien tan malo como para querer envenenarlos” indicó, alarmada.

También se hicieron eco de lo ocurrido dos asociaciones de protección animal (‘Causa Común’ y ‘Francisco de Asís’), que convocaron a una movilización vecinal y dieron aviso al área de zoonosis del municipio, para que interviniera en el tema.

Descartan el envenenamiento de una menor

Por otra parte, aunque algunos de los damnificados mencionaron que entre las víctimas de lo ocurrido se encontraba una niña que, al auxiliar a su perro, se había visto afectada por el veneno y tuvo que ser internada, esto fue descartado por las autoridades del hospital local.

“No hubo ningún ingreso de una menor por un cuadro de esas características” explicaron desde el área de prensa de ese nosocomio.

