Sub-17: Brasil campeón, Argentina cuarto

Argentina no pudo con Brasil, terminó cuarto en el Sudamericano.

La Selección Argentina culminó su participación este domingo en el Sudamericano Sub 17 con una derrota ajustada por 3-2 ante Brasil en el Estadio Olímpico Atahualpa. El equipo de Diego Placente, que logró la clasificación al Mundial, comenzó perdiendo con goles de Riquelme y Dudu, aparecieron Agustín Ruberto y Claudio Echeverri para empatarlo pero Joao Pedro Da Mata sentenció el triunfo de los brasileños, que se consagraron campeones por el empate de Ecuador ante Venezuela.

La Albiceleste despertó a tiempo y, antes del descanso, llegó al descuento tras un remate de Juan Giménez que se desvió en Agustín Ruberto. A los 10 minutos del complemento, Claudio Echeverri capturó un rebote de Phillipe Gabriel dentro del área y estableció la igualdad. Sin embargo, sobre el cuarto de hora de juego, Joao Pedro Da Mata ganó de cabeza en el área tras un córner y le devolvió la ventaja a los brasileños.

En los últimos minutos, Argentina fue más, con varias chances de llegar al empate pero entre el palo y el arquero se lo negaron. También pudo liquidarlo de contra Brasil y solo quedó tiempo para la expulsión de Juan Manuel Villalba. Fue final 3-2 en favor de Brasil, que se consagró campeón del Sudamericano Sub 17 horas más tarde por el empate de Ecuador ante Venezuela. El conjunto de Diego Placente, que ya tenía asegurada la clasificación al Mundial, finalizó en el cuarto lugar.

Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela se clasificaron para el Mundial Sub 17, que por el momento no tiene fecha definida. La Verdeamaerla logró su 13° título. Desde el jueves 30 de marzo se jugó el Sudamericano Sub 17 en Ecuador, con la participación de la Selección Argentina de Diego Placente y las otras nueve federaciones de la Conmebol, torneo que definió a cuatro clasificados para el Mundial de la categoría. La Selección Argentina consiguió el boleto al terminar en la cuarta colocación del hexagonal final y los otros clasificados al Mundial, a disputarse entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre con sede a confirmar, son Brasil (fue el campeón), Ecuador y Venezuela.