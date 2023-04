Troncoso: "El automovilismo regional puede desaparecer"

La superposición de fechas en las categorías de automovilismo regional es una de las principales preocupaciones de los corredores que todos los meses pelegrinan por los autódromos de Rio Negro y Neuquén. Inevitablemente quienes se suman a las competencias, intentan sortear el conflictivo calendario que los dirigentes diseñan para la temporada.

Por eso, con la idea de buscar alternativas a la disyuntiva planteada, Francisco Troncoso, actual piloto con vasta experiencia en categorías nacionales y actual competidor de Turismo Pista del Valle y TC Neuquino, alzó su voz para iniciar tratativas y buscar soluciones al problema.

“Cada piloto hace un esfuerzo enorme y sacrificado para intentar poner en pista el auto una vez por mes. Ese esfuerzo se diluye con la separación de las categorías regionales, dividimos el público, los proveedores, motoristas, mecánicos, medios de comunicación. Todos perdemos”, analizó el neuquino en Grito Sagrado.

Una restructuración de calendarios, consensuada entre federaciones y dirigentes, ajustada a las necesidades de los verdaderos protagonistas pareciera una difícil misión de llevar adelante por las cabezas organizativas del deporte motor de la región.

“Previo a emitir el comunicado me ocupé de llamar a Mauro Bender (Monomarca Gol) y a Martin Gobich (TC Neuquino), nos reunimos en casa y les pedí por favor que dialoguemos y encontremos puntos en común. Está claro que la grieta no suma, que hay que sumar y no dividir y que seguir de esta manera lo único que hace es que cada vez corran menos pilotos. Lamentablemente la reunión no salió como esperábamos y después de esperar unos días para la devolución de lo conversado, tengo que tomar la resolución de bajarme de las próximas competencias, argumentó Troncoso.

Concentración de eventos, esfuerzos e inversiones por separado, medios de comunicación que deben elegir que competencia cubrir, chasistas y motoristas que no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, proveedores que miran sin comprender la pelea de fondo, público ávido de espectáculos deportivos que deben seleccionar cuidadosamente donde pagar una entrada en el mes y así podríamos seguir con el derrotero de damnificados.

“La decisión de no correr no es por mí, es por el chasista, el motorista, no corro por el mecánico, por el gomero, por el que va a sacar la foto y por el que hace el choripán. Ahí hay fuentes de trabajo que no estamos viendo y que hay que respetar. Con un dólar a 500 pesos, con un deporte que es caro, somos cuatro corriendo y nos dividimos. La verdad no le veo ningún tipo de sentido, nos vamos a acordar cunado no tengamos automovilismo zonal, razonó con preocupación el piloto de TC Neuquino.