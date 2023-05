Flor Gavilán: “Neuquén es la cuna nacional del Kempo”

Tras su brillante participación en el 19° Campeonato Mundial de Kempo IKF 2023, los deportistas neuquinos llegaron a la provincia tras haber ganado 61 medallas para la Selección Argentina. Un hecho histórico para muchos de los chicos que participaban de la cita mundialista por primera vez.



Una de las protagonistas fue Florencia Gavilán, la joven de Centenario ganó 6 medallas de bronce y posó con la bandera neuquina en el podio. En "Grito Sagrado" Flor contó más de que se trata este deporte y la experiencia de ser parte de la selección nacional:

“El Kempo es un arte marcial que nació en China, se difundió en Estados Unidos y de allá a Chile. Por la cercanía con el país, Neuquén se convirtió en la cuna nacional de este deporte. En el seleccionado argentino mis compañeros de Buenos Aires no pudieron viajar asi que la mayoría somos de la provincia”



La joven de 18 años confesó que esta fue su primera experiencia viajando al exterior, y que fue una lucha muy grande recaudar el monto necesario para ser parte del mundial, que con la ayuda de sus vecinos pudo llegar:



“No es que el argentino no tenga el nivel para competir porque hay muy buen nivel deportivo, el problema en mi caso fue el tema económico. En Centenario me estuve moviendo para recaudar el dinero y distintas personas de mi ciudad colaboraron y me llenó de emoción eso”