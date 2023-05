Benicio Gelsi: "Siempre quiero ir por más"

Benicio Gelsi migró a Italia hace siete meses para cumplir su sueño de crecer en el básquet profesional. Hace poco consiguió su primer título con 16 años con el Stella Azurra consagrándose campeón de la liga Europa U16.



En "Grito Sagrado" habló uno de los tantos talentos de exportación que surgió de la cantera de Independiente de Neuquén, con promesa de ser grande solo le bastaron unos meses para coronarse en Italia con su primera medalla de campeón que él no esperaba para nada:

“La verdad fue una sorpresa que el equipo me haya llevado a este torneo, cuando clasificamos veía un poco complicado si me llamaban para la próxima etapa, pero me terminaron llevando”



El neuquino forma parte de un selecto equipo con deportistas de todas partes del mundo como África, Italia, Suiza, Montenegro, Serbia y un uruguayo, que es con el que más comparte. Para él, adaptarse al básquet europeo no fue difícil ya que comparten la filosofía que él aprendió en Independiente:



“Yo estoy muy conforme, la verdad es que siempre quiero más. Acá el juego es muy colectivo, no es un jugador que haga 30pt y los otros no participan. Por eso tambien me ayudó a acostumbrarme rápido, porque la manera de juego no es tan distinta a lo que nosotros jugamos”