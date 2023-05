Ofrecen 6.000 millones de euros por el Manchester United

El emblemático Old Trafford en el "inventario" de venta del Manchester United.

Los Red Devils siguen en fase de venta. Jassim Al Thani ha ofrecido 6.300 millones de libras (6.000 millones de euros) para hacerse con el Manchester United. El jeque qatarí está dispuesto a pagar este monto por el 100% de las acciones del club y prevé invertir mil millones de euros para mejorar la infraestructura de la entidad de Old Trafford y reforzar la plantilla. También ha prometido la remodelación del estadio, cosa que a los aficionados del club red verían con buenos ojos si es que su oferta llega a ser aceptada por los Glazer, dueños del Manchester United desde 2005.

Actualmente, el equipo red ocupa la cuarta posición en la Premier League y aún no tiene asegurada su presencia en la próxima edición de la Champions League, lo que seguiría minando sus ingresos. Fuentes internas del club afirman que no existe un calendario oficial para la venta del club. Desde la salida de Sir Alex Ferguson, Manchester United no ha conquistado ningún título de la Premier League.

El 1 de mayo, Al Thani presentó de forma oficial una oferta de 5.650 millones de euros para hacerse con Manchester United FC, sumándose a la oferta del propietario de Ineos, Jim Ratcliffe, que pretende hacerse con el 50% del conjunto de Old Trafford, dejando un 20% para los actuales propietarios de la entidad Red Devil, la familia Glazer. El club de la Premier League finalizó la primera mitad de la temporada, cerrada el 31 de diciembre, con unas pérdidas de veinte millones de libras (22,7 millones de euros) tras reducir sus ingresos un 0,3%, hasta 311 millones de libras (353,5 millones de euros). El resultado bruto de explotación fue de 71,9 millones de libras (81,7 millones de euros), un 4,1% más que en el mismo semestre del año anterior.

Concretamente, los ingresos comerciales en el periodo aumentaron un 29%, hasta 166,1 millones de libras (188,8 millones de euros), aunque los derechos audiovisuales cayeron un 27,8%, hasta 93,7 millones de libras (106,5 millones de euros). Por otro lado, los ingresos por día de partido cayeron un 4,1%, hasta 51,2 millones de libras (58,2 millones de euros). Para la temporada en curso, el club anticipa ingresos de entre 590 millones de libras (670,6 millones de euros) y 610 millones de libras (693,4 millones de euros) y un ebitda ajustado de entre 125 millones de libras (142,1 millones de euros) y 140 millones de libras (159,1 millones de euros).

Fuente: Palco23.com