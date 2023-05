El que es campeón puede festejar en pijama

Erling Haaland sorprendió a todos con su curioso look. .

El título de Manchester City en la Premier League se sigue festejando en cada esquina de la ciudad inglesa. Aunque restan dos partidos por jugar, el plantel dirigido por Pep Guardiola aprovecha los diversos festejos en honor al equipo, antes de centrar la cabeza en la gran final por Champions League ante el Inter de Milán el próximo 10 de junio en Estambul.

Pero el que no pasó desapercibido en las últimas noches, fue Erling Haaland, que sorprendió con su novedoso y curioso look, en una fiesta de carácter privado en honor al Manchester City.

Mientras varios de los jugadores llegaban con elegancia, el noruego, una de las grandes figuras y el máximo goleador del certamen, se presentó en el club privado MNKY HSE junto a su pareja Isabel Haugseng Johansen, vistiendo un pijama de seda color celeste, mismo tono que la camiseta, con la inscripción E.H. sus iniciales.

Luego del triunfo ante Chelsea por 1-0 con gol de Julián Álvarez, Erling Haaland, goleador de Manchester City, se mostró feliz por el título en el club donde jugó su padre Alf-Inge. "Esto es irreal. No sé qué decir, no había planeado nada. Me ven sonreír mucho porque estoy muy contento", declaró ante la prensa.

"Estos son recuerdos para toda mi vida, hemos luchado mucho por esto. Voy a disfrutar mucho de este día, es muy especial tener este título. Para una temporada de debut, 36 goles, un título, dos finales por delante... no tiene mala pinta", concluyó.