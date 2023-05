Boca perdió en Colombia y se le complicó la clasificación

En otra noche para el olvido, como ha tenido muchas en lo que va del 2023, Boca Juniors, que pagó caro sus errores defensivos en Colombia y cayó 1-0 ante Deportivo Pereira en la cuarta fecha de la Copa Libertadores. El elenco de La Ribera tuvo varias desatenciones en el fondo y, más allá del penal atajado por el golero Sergio "Chiquito" Romero, se vuelve a la Argentina con las manos vacías y con el Grupo F ahora en llamas.

En el arranque del encuentro, el conjunto de Jorge Almirón apostó por el buen trato de la pelota y la salida limpia desde los primeros metros. Sin embargo, en varias ocasiones su rival estuvo cerca de rescatar una pelota corta y poner en riesgo el arco de Romero, quien casi no fue exigido en la etapa inicial, salvo por un remate débil de Yilmar Velázquez y otra media vuelta elevada de Danilo Santacruz. Con más empuje que ideas, Boca también contó con un par de situaciones para abrir el marcador en los primeros 45 minutos, pero Sebastián Villa y Norberto Briasco no pudieron vencer los guantes seguros de Aldair Quintana. Así, sin mucho más, ambos equipos se fueron al vestuario.

El entrenador del elenco argentino posiblemente haya levantado la voz en el entretiempo para despabilar a sus jugadores propios e ir por la victoria que lo depositaba en la siguiente fase. Incluso, antes de saltar otra vez a la cancha, decidió a hacer un cambio en la defensa: Nicolás Valentini por Facundo Roncaglia. La modificación estuvo a punto de darle resultados en el amanecer del complemento, cuando el joven zaguero conectó un centro cerrado de Villa pero no pudo darle dirección de red a su cabezazo. Fue la única, y última, chance de peligro del Xeneize, que no encontró los caminos para quebrar la última línea de cuatro hombres colombianos y siguió padeciendo desacoples en su retaguardia. Gracias a la velocidad de sus delanteros, el local aprovechó los espacios y forzó un penal a la media hora de juego, aunque Juan Pablo Zuluaga no pudo desde los doce pasos derrotar al arquero formado en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia..

El que sí logró sacudir sus redes un minuto después fue Arley Rodríguez, quien de cabeza anotó el 1 a 0 definitivo que le permite a los suyos alcanzar los siete puntos, los mismos que Boca, y poner por demás parejo al Grupo F del máximo certamen continental. Ahora, los dirigidos por Almirón definirán todo en La Bombonera. Ya que deberá enfrentar a los chilenos de Colo-Colo y los venezolanos de Monagas.

Tras la derrota, Boca está primero con 7 puntos, pero ahora igualado con Deportivo Pereira que sumó las mimas unidades, seguido de Colo Colo con 5 mientras que Monagas cuenta con dos unidades tras cuatros fechas disputadas. La igualdad entre el cuadro venezolano y el chileno le venía como anillo al dedo al Xeneize, que de ganar sacaba el boleto a la próxima instancia del máximo certamen del continente con dos fechas de anticipación, pero la derrota lo complicó y ahora deberá esperar a la siguiente fecha.

Ahora Boca tendrá que ganar el próximo partido de la Copa Libertadores cuando reciba a Colo Colo en La Bombonera el martes 6 de junio. De darse esto, Boca escalaría a 10 unidades y ya se aseguraría la clasificación a octavos, aunque no necesariamente como primero (dependerá de las próximas dos jornadas). Esto tiene que ver con que Cacique y Deportivo Pereira se medirán en la última fecha, por lo que se sacarán puntos entre sí y uno, consecuentemente, no podrá alcanzar a los de La Ribera. En caso de caer en el siguiente encuentro frente a los chilenos, Boca dejará de depender de sí mismo en el Grupo F y empezaría a especular con que Pereira no le haya ganado antes a Monagas y que Colo Colo no gane en la última jornada en Chile, además de la diferencia de gol