La Scaloneta tiene los convocados para los partidos de junio

La AFA dio a conocer este sábado la lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para los próximos amistosos internacionales que jugará la Selección Argentina en la fecha FIFA de junio contra Australia e Indonesia. Hay varias sorpresas para gira por Asia.

El delantero del Manchester United Alejandro Garnacho, quien se perdió la chance de debutar por lesionarse previo a los amistosos en los que se celebró la conquista del Mundial de Qatar 2022, y que no fue autorizado por el club inglés para jugar el Campeonato Mundial Sub-20 que se está llevando a cabo en nuestro país, aparece como una de las novedades de la nómina. Además, tiene a Lionel Andrés Messi a la cabeza y al neuquino de Zapala Marcos "Huevo" Acuña nuevamente tenido en cuenta.

La lista de Scaloni para la gira por Asia tiene algunas bajas importantes en relación al plantel que conquistó el Mundial. No está el arquero de River Plate, Franco Armani que no atraviesa por un buen momento en la valla millonaria, ausencia obligada la por lesión Lisandro Martínez -algo que ya se sabía-, tampoco aparece Lautaro Martínez, que hará un tratamiento especial para recuperarse de su tobillo, ni el cordobés Paulo Dybala todavía jugador de la Roma. En tanto, Alejandro "Papu" Gómez del Sevilla de España, sigue afuera, tras no haber estado tampoco en la primera convocatoria pos coronación, y las versiones en cuanto a no seguir siendo parte del combinado tienen que ver con cuestiones extra-futbolísticas que se vienen manejando desde la finalización del Mundial.

Entre las sorpresas de los que si fueron llamados figuran en la convocatoria el arquero ex Quilmes Walter Benítez, actualmente en el PSV de Países Bajos, y los defensores Leonardo Balerdi (ex Boca Juniors), del Olympique de Marsella, y Facundo Medina, del Lens. Y el delantero Giovanni Simeone, campeón de la Serie A con el Napoli, vuelve a estar en la nómina.

El conjunto nacional de Scaloni se enfrentará primero con Australia (rival que eliminó en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022) el 15 de junio en Beijing, China. Luego, los campeones del mundo se medirán con Indonesia, el 19 de junio y en Yakarta. Estos dos amistosos serán los últimos de la Selección Argentina antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al próximo Mundial. El certamen clasificatorio iniciará en septiembre: la Albiceleste recibirá a Ecuador y luego se medirá con Bolivia en La Paz.

Los 27 jugadores convocados son:

. Los arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Walter Benítez (PSV Eindhoven).