Lanús va por la hazaña: dar vuelta la serie ante Central Córdoba en la Fortaleza

Lanús y Central Córdoba se enfrentan esta noche en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras el 1-0 obtenido por los santiagueños en el Madre de Ciudades, el Granate intentará dar vuelta el global y avanzar en el torneo continental.

Lanús llega con un momento de recuperación tras la derrota con Rosario Central: ganó a Sarmiento, eliminó a Huracán en Copa Argentina, venció a Talleres y dio vuelta un partido clave frente a Gimnasia. Por su parte, Central Córdoba mantiene un invicto de ocho jornadas y buscará sostener la ventaja obtenida en la ida, apoyado en su solidez defensiva.

Formaciones probables

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Datos del partido

Hora: 21.30

Estadio: Néstor Díaz Pérez, Lanús

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

VAR: Juan Laras (CHI)