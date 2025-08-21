Godoy Cruz busca cortar la mala racha ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz y Atlético Mineiro se enfrentan esta noche en Mendoza, desde las 19, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Tomba llega necesitado de un triunfo que le permita revertir la serie y cortar una racha negativa de ocho partidos sin victorias, incluida la derrota 2-1 en la ida ante el Galo y el 4-2 reciente frente a River en el Clausura.

Por su parte, Atlético Mineiro viene golpeado tras caer 3-1 ante Gremio en el Brasileirao y buscará cerrar la serie a su favor. El equipo brasileño avanzó a los octavos tras quedar segundo en el Grupo H y eliminar a Bucaramanga en los playoffs.

Formaciones probables

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen; Juan Andrés Meli, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.

Atlético Mineiro: Éverson; Nathanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Gabriel Menino, Alan Franco, Gustavo Scarpa; Igor Gomes, Tomás Cuello o Hulk y Roni. DT: Cuca.