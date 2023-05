Referentes de Cipolletti dieron "la cara"

Cipolletti no vive en su último tiempo buenos momentos. La crisis atraviesa desde hace varios años a la entidad albinegra en la cuestión económica/financiera, lo que tiene que ver con el andar institucional y los resultados deportivos que no son los esperados por la masa societaria e hinchas. A ello hay que sumarle también la ola de violencia que se ha dado dentro del club, en los alrededores de la institución y hasta en los domicilios particulares de los dirigentes, que determinó a comienzos de año la salida del entonces presidente Pedro Gutiérrez.

Ayer el presidente de la subcomisión de fútbol albinegra Marcelo Bastías, junto al asesor, referente y colaborador Domingo Luis Perilli brindaron una conferencia de prensa en el Club, donde fueron acompañados por la presidente de la entidad Mónica del Río. Por otra lado, el zaguero tucumano Ezequiel Rodríguez también habló en el programa Grito Sagrado que se emite por Canal 24/7 de Noticias.

Fuertes declaraciones, algunas reflexivas, otras realistas, se escucharon en la convocatoria a los periodistas. Y otras duramente cuestionadas en redes sociales que no cayeron para nada bien en el socio, hincha y simpatizante que habitualmente concurre a la cancha.

En cuanto a Perilli dejó varias frases tajantes para analizar como, por ejemplo, que “hace dos o tres años estamos más cerca de jugar la Liga Confluencia que jugar la B Nacional. Esa es la realidad".

En cuanto al presente del equipo en el Federal A, que de los últimos 15 puntos en juego rescató apenas uno, con dos derrotas consecutivas de local, Perilli expresó que "estamos preocupados por los resultados. Yo creo que con tres puntitos más de los que tenemos estaríamos mejor. No me gusta estar anteúltimo, preferiría estar quinto o sexto, que es lo que imaginábamos. El objetivo era estar lejos del descenso y pelear entre el tercer y cuarto puesto. Nuestro plantel no es malo. Pero es difícil conformar un equipo nuevo, competitivo y competir contra equipos que están mejor que vos" y agregó que "Olimpo y Villa Mitre están en un escalón más arriba. Tienen una base armada y un presupuesto diferente”.

En cuanto a la continuidad del entrenador Cristián Lovrincevich aseguró que "esperamos sacar un buen resultado con Olimpo y que el DT pueda seguir. Los cambios de entrenadores permanentemente no sirven. No hay recetas mágicas. El cuerpo técnico es digno y trabaja. La opinión de la parte futbolística me la guardo para mí" y luego acotó que "los que deciden todo acá son los jugadores. Los entrenadores suelen perder más de lo que ganan. En Cipolletti vinieron entrenadores con trayectoria y ascensos y a todos les fue mal. No falta trabajo en el plantel profesional. Yo fui entrenador y entiendo que las cuestiones futbolísticas las tiene que responder el entrenador”.

Finalmente fue sincero al comentar que "no le quiero pedir paciencia a la gente de Cipolletti porque está harta pero yo no voy a vender ilusiones. El único objetivo que tenemos es salvarnos del descenso. El club era un caos. Hay que ser realista. Cipolletti es un millonario que está en bancarrota a nivel deportivo. Si estás mal económicamente y querés vivir como millonario estás mal".

El dirigente Bastías declaró en la misma sintonía, pero hubo un comentario que cayó muy mal y se vio reflejado en las últimas horas en redes sociales. Al aceptar que "con la nueva conducción, no hay más entradas gratis. El que quiera colaborar, mínimo tiene que ser con la compra de la entrada. A la cancha solo ingresan gratis los de la hinchada. Después todos colaboramos”. Sin lugar a dudas que aquellos que no abonan su ingreso son los que han generado violencia, han sido responsable de que la gente se alejara de la cancha por incidentes varios en la tribuna y en el ingreso a La Visera y han sido responsables de la suspensión del estadio la temporada pasada cuando Cipolletti debió afrontar partidos a puertas cerradas con un gasto enorme. Una dirigencia que pidió colaboración desde la compra de abonos, ayuda, donde se le cobra el ingreso con un seguro a los periodistas, admitir que los violentos no pagan, no cayó para nada bien.

Tal como admitió Perilli, Bastías aseguró no tener ni consumir redes sociales, aunque admitió que "no me enojo porque es lo que vive el mundo y no soy ajeno a eso. Sí me molesta y mucho cuando cualquiera que está aburrido escribe sin saber lo que pasa".

Sobre el momento deportivo, económico e institucional tampoco se guardó nada "estamos ordenados y al día con los sueldos. Pero es todo cuesta arriba. Los sponsors siempre se atrasan y más los sponsors gubernamentales. Dentro de todo estamos conformes con el orden que hay, ojalá los resultados ayuden para recaudar mucho más. La realidad es que si estamos en el lugar que estamos no vamos a recaudar nada. Hay que conseguir mejores resultados. Ir a Rawson para jugar con Germinal nos costó 980.000 de pesos, casi un millón".

Más adelante comentó: "no quedé muy contento con la decisión que tomó Roberto Rappazzo Cesio -dejó en forma indeclinable la presidencia del club-, yo pienso que el problema no fue su salud, pasaron otras cosas y por eso renunció al club, no al fútbol. Hay ex jugadores y dirigentes que critican y saben lo que es estar en este lugar. Yo les pregunto, ¿por qué no lo hicieron ellos en su momento?. No digo que no se quiere, es que a veces no se puede”.

En tanto sostuvo que "con los resultados no estoy conforme para nada. Estamos anteúltimos. Imaginamos que iba a venir más gente después del empate con Germinal. Estoy acá porque nadie quiso estar. No perdamos la vista que en los últimos dos meses se fueron dos presidentes. Yo vine por una necesidad del club, nada más que eso. Nosotros tenemos mucha bronca cuando perdemos. Nosotros también queremos estar en un lugar mejor. No es culpa de la dirigencia esto, es culpa de todos. Queremos traer a los mejores refuerzos, tener al mejor equipo de la zona, pero si llevamos 1500 personas a la cancha es difícil. Ni siquiera hay colaboración de la compra de una entrada” y agregó que "hace unos meses había tres jugadores en el plantel, no hay que olvidarse de eso. Hoy estamos preocupados por nuestro lugar en la tabla pero hay que seguir. Si hay gente que tiene mejores soluciones que nosotros, le dejo el lugar y no hay problema. Me molesta cuando todos critican y ni siquiera vienen a la cancha".

Por su parte, el zaguero Ezequiel Rodríguez que charló en Grito Sagrado admitió que "somos un equipo, nos falta crear mas situaciones del gol por partido. Somos conscientes. Trabajamos a conciencia, y a veces lo que se plasma en el entrenamiento no se da en los cotejos".

El tucumano remarcó que "hay que seguir trabajando, no queda otra. Se que tenemos una parada difícil el domingo ante Olimpo en Bahía Blanca, pero iremos en buscar de sacar un buen resultado".

Sobre el Federal A dijo que "nunca había jugado esta categoría, es muy pareja, dura y competitiva. Tampoco me tocó estar en un torneo a cuatro ruedas con los mismos rivales, pero es lo que hay y se encara".