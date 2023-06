River y un durísimo examen ante Fluminense

Ganar y acomodarse en el grupo D de la Copa Libertadores es la premisa. River recibe esta noche desde las 21.30 a Fluminense con la urgencia máxima de sumar de a tres luego de un arranque complicado en la competencia que lo tiene último. Solo le sirve ganar y que Cristal le dé una mano para encarar la última fecha de la fase de grupos con chances de clasificación.

Sólido líder en el torneo local, pero a los tumbos en Copa Libertadores donde sólo sumo 4 puntos en la misma cantidad de presentaciones. Demichelis sabe que no tiene margen de error ante el Fluminense que en la primera vuelta lo goleó en Brasil.

La idea hacer unos cambios a los 11 que iniciaron el fin de semana contra Defensa y justicia, cotejo que fue suspendido por la muerte de un hincha. el retorno de Milton Casco por Elías Gómez en el lateral por izquierda. Volverá Fernández en el medio campo remplazando a Palavecino, mientras que En la delantera, Pablo Solari será el acompañante de Lucas Beltrán.

El “Flu” llega líder del grupo, pero con una derrota ante The Strongest. En el plano local, cortó el fin de semana una racha de cinco partidos seguidos sin victorias, tras vencer a Bragantino por 2-1. Para visitar a River en el Monumental hay que remarcar que tendrá una baja sensible en el once: Marcelo, quien sufrió una molestia muscular.

Formaciones:

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Robert Rojas o Paulo Díaz, Leandro González Pírez, Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Nicolás de la Cruz; Nacho Fernández, Esequiel Barco; Pablo Solari y Lucas Beltrán.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo y Guga; André, Martinelli, Lima y Ganso; Jhon Arias y German Cano.